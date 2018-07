Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! VIDEO Ščulac: Ko mi nekdo "zasi... Dodaj v

Alen Ščulac

29. julij 2018 ob 22:00

Krško - MMC RTV SLO

Na to Olimpijo sem čustveno vezan. Najbolj žal mi je, ker so navijači pozabili, kakšno trnovo pot smo imeli, iz kje sem se vozil za to Olimpijo. Ko mi nekdo "zasika", mi dvigne pritisk. Mislim, da si tega nisem zaslužil.

Nekateri hočejo vse skupaj pozabiti, vendar zgodovine se ne da pozabiti. Z Olimpijo sem preživel peto, četrto, tretjo in drugo ligo. Tega ne more izbisati nihče. Zdaj bom dal vse za Krško, tak pač sem.

Fantje so se držali napotkov, za srčno igro in borbenost so bili poplačani z zasluženo točko. Za zmago bi morali več narediti v napadu. Mislim, da imamo zelo zanimivo ekipo, prava vrednost pa se bo pokazala šele čez 15 ali 20 dni. Neke obrise smo videli že danes.

Trener Krškega Alen Ščulac se je po remiju z Olimpijo (0:0) zapletel v prepir z rezervnim vratarjem Olimpije Nejcem Vidmarjem. 46-letni Ščulac je igral za Olimpijo, ko se je znašla na dnu in je iz pete lige napredovala nazaj proti eliti. Med prvoligaši zeleno-beli znova igrajo od sezone 2009/10 naprej.