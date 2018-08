Aleš Česen

20. avgust 2018 ob 18:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na vrhu ni bilo velikega zmagoslavja, ker smo vedeli, da smo šele na pol poti. Smo pa zakričali in se objeli, ko smo stopili na ledenik pod steno.

Najtežje se je bilo dovolj zbrati in podvig približno varno izpeljati. Najti ravnotežje v celem mozaiku plezanja, odločitev in taktike, to je bilo najtežje, predvsem pa, kako se čim bolj izogniti nevarnostim. Vse skupaj je dokaj lahko opraviti, če človek tvega vse. Potem gre ali pa tudi ne gre. Najtežje je ves čas vzdrževati spodoben nivo varnosti.

Alpinist Aleš Česen je razložil, kako je bilo 9. avgusta na vrhu karakorumskega sedemtisočaka Latok, ki že desetletja buri domišljijo alpinistov. Aleš Česen in Luka Stražar ter Britanec Tom Livingstone so postali šele drugi v zgodovini, ki so osvojili vrh Latoka, in prvi, ki so na 7145 metrov visoki pakistanski vrh priplezali s severne strani po 2400 metrov visoki prvenstveni smeri. Vir: Val 202.