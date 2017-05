Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bob McAdoo

31. maj 2017 ob 13:32

New York - MMC RTV SLO

Na smeh mi gre, ko vidim ljudi, kako gojijo sovraštvo do Duranta. Iz njegovega prestopa delajo veliko stvar. Jaz sem naredil enako potezo, a ni nihče govoril o tem. Ne vem, zakaj ga sovražijo.

Tudi jaz sem hotel povsem isto kot Durant. Vse, kar me je zanimalo, je bila zmaga, naslov. To je vse, kar si Durant želi. Kevin se mi smili. Ne zdi se mi prav, da ga ljudje obsojajo, ker je to naredil. Preprosto želi osvojiti vse, kar se da. Večne so debate o največjih igralcih in kako nekateri nimajo prstana.

Prišel sem do točke v karieri, ko sem bil star 30 let in me številke niso več zanimale. Ko sem prišel v Los Angeles, sem postal razbremenjen. Moja vloga je bila manjša. Imel se sprva nekaj težav s tem, a sem se navadil. Sčasoma dozoriš. Seveda si želiš naslova, a najprej se skušaš dokazati, ta želja po naslovu pa je, ko si starejši, toliko večja. Nesmiselno je zaradi tega obsojati Duranta. Ko dobiš nagrado MVP-ja, si najboljši strelec lige in zaigraš na tekmi All Star, ti manjka le še naslov, ko pa osvojiš prstan, je tvoja kariera popolna.

Bob McAdoo je spregovoril o Kevinu Durantu in njegovi selitvi h Golden Statu pred to sezono. Legendarnemu košarkarju se obsojanja Duranta za potezo zdijo nesmiselna. Tudi McAdoo, ki je bil tudi nekdanji MVP in trikrat najboljši strelec lige, se je leta 1981 preselil v Los Angeles Lakersom, kjer se je pridružil Magicu Johnsonu, Kareemu Abdulu-Jabbarju in zvezdniški zasedbi, s katero je nato osvojil dva šampionska prstana. Kot je povedal, ga tedaj za njegovo potezo, čeprav je bil eden najboljših igralcev v ligi in je odšel k eni izmed dveh najmočnejših ekip, ni nihče obsojal. Vir: Guardian