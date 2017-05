Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Damir Skomina

23. maj 2017 ob 20:10

MMC RTV SLO

Ko sem dopolnil 15 let, so mi zdravniki odsvetovali nadaljnje igranje nogometa, ker so bili prepričani, da je z mojim zdravjem nekaj narobe. Nato pa so mi, pet let pozneje, povedali, da so se zmotili.

Z igranjem nogometa bi pravzaprav lahko nadaljeval. No, bilo je prepozno, saj sem takrat že sodil!

Slovenski sodnik Damir Skomina, ki bo v sredo sodil finale Evropske lige med Ajaxom in Manchester Unitedom, je v pogovoru za spletno stran Evropske nogometne zveze (Uefe) dejal, da je s sojenjem začel že pri 16 letih, potem ko so mu zdravniki odsvetovali nadaljnje igranje nogometa. Poleg Skomine bodo sodili še slovenski pomočniki Jure Praprotnik, Robert Vukan, Matej Jug, Slavko Vinčič ter rezervni pomočnik Tomaž Klančnik, STA.