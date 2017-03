Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Darko Miličić

4. marec 2017 ob 21:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prišel sem v šampionsko ekipo, nisem dobil priložnosti. Res je, to so samo izgovori. Dobiš ali ne dobiš priložnosti, na tebi kot mlademu igralcu je, da se dokažeš, da treniraš, da čakaš na priložnost. Sam sem imel popolnoma napačen pristop do vsega, misleč, da sem z 18 leti prišel kot drugi izbor iz Evrope in da sem od Boga dan. Pa sem skušal popraviti krivice, prepiral sem se, prihajal pijan na trening ... Sam sebi sem škodoval.

Torej, težava je bila v meni, očitno je nezadovoljstvo na začetku privedlo do tega, da nisem več užival v igri. Cel pristop k moji karieri, od samega začetka od odhoda v ZDA, je bil napačen. Lahko iščemo izgovore v vsem tem, da sem bil premlad. Ja, ampak izbral sem to pot in moral bi biti pripravljen na vse, kar ta liga zahteva. V NBA-ju, če želiš igrati, moraš imeti stalnost - naj bo 15 točk in 10 skokov, ampak naj bo tako vsak dan. Jaz sem igral dobro le, ko sem želel igrati, ko nisem želel, pa ni pomagalo nič, nisem zmogel najti motiva.

31-letni srbski košarkar Darko Miličić je odkrito spregovoril o svoji karieri v intervjuju za B92. Leta 2003 je bil izbran kot drugi izbor na naboru lige NBA s strani Detroit Pistonsa, pred njim se je znašel le LeBron James, za seboj pa je pustil košarkarje, kot so Carmelo Anthony, Chris Bosh in Dwyane Wade. In medtem ko našteti še vedno blestijo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, se Srb v njej ni najbolje znašel. Za to krivi predvsem samega sebe. Po koncu košarkarske kariere, upokojil se je junija 2013, se je posvetil kickboksu, a le za kratek čas. Danes se ukvarja s poljedelstvom, živi v okolici Novega Sada.