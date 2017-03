Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Fernando Alonso med testiranjem v Barceloni. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fernando Alonso

Španec nezadovoljen z McLarnovim partnerjem Hondo

8. marec 2017 ob 21:24

Barcelona - MMC RTV SLO

McLaren je pripravljen na zmage, Honda pa ne. Mislim, da s šasijo ne zaostajamo veliko, naša največja težava je Hondin pogonski sklop.

Nobene zanesljivosti ni, nobene moči. V ravninah smo za 30 kilometrov na uro počasnejši od drugih. To je treba izboljšati. Vsi se morajo bolj potruditi, to tudi pričakujem – in to takoj!

Dvakratni svetovni prvak v formuli ena Fernando Alonso je med zadnjim zimskim testiranjem v Barceloni zelo nezadovoljen s pogonskim sklopom svojega mclarna MCL32. Hondin motor RA617H se je med testiranji izkazal za precej nezanesljiv, tudi precej počasnejši od pogonskih sklopov Ferrarija in Mercedesa. McLaren je od vrnitve Honde v elitni razred motošporta precej nazadoval, zadnja zmaga ekipe iz Wokinga ima že zelo dolgo brado – na sklepni dirki sezone 2012, VN Brazilije v Sao Paulu, je zmago slavil Jenson Button; Sky Sports.