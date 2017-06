Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Giannis Antetokounmpo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Giannis in Thanasis Antetokounmpo

25. junij 2017 ob 12:13

Atene - MMC RTV SLO

Nihče mi ne more reči, da nisem Grk. V življenju ne poznam drugega. Nikoli nisem bil v Nigeriji. Smo otroci enajstih milijonov Grkov.

To so bile besede izjemnega grškega košarkarja Giannisa Antetokounmpa, ki blesti v Ligi NBA. Brata Giannis in Thanasis, ki je tudi že igral v najmočnejši ligi na svetu, zdaj pa je član Andorre, sta pred dogodkom Antetokounmpobros, ki ga organizirata v Atenah, spregovorila o svoji mladosti in težavah, s katerimi sta se srečavala kot priseljenca. Njuni starši so iz Nigerije prišli v Grčijo, kjer na začetku zdaj izvrstna košarkarja sploh nista imela državljanstva. Zdaj sta oba reprezentanta Grčije, ki se bo na prihajajočem evropskem prvenstvu v skupinskem delu pomerila tudi s Slovenijo.

"Dve leti in pol nisem imel grškega potnega lista. Bil sem ilegalec. Zato tudi nisem mogel igrati za mlajše selekcije reprezentance. Prvič sem za reprezentanco zaigral šele v članski kategoriji, ko sem bil že odrasel. Ne maram hinavščine. Tudi migranti bi morali imeti volilno pravico in biti aktivni državljani, kot so v številnih drugih evropskih državah. Ni treba, da si Antetokounmpo, da dobiš grško državljanstvo. Ko sem bil star 15 let, smo ekipo premagovali za sto točk in je gledalec rekel, naj pustimo, da zadenejo koš, odgovoril sem, da nam ne pustijo, da zadenemo v resničnem življenju," je dodal Thanasis.

