Gordon Strachan

9. oktober 2017 ob 18:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mislim, da smo "gensko zaostali". V teh kvalifikacijah smo imeli drugo najmanjšo ekipo, le še Španci so bili nižji. Morda bi lahko imeli v ekipi velike ženske in velike moške skupaj. To bi nam lahko pomagalo v prihodnosti.

Zelo težko se je bilo boriti proti visokim in močnim Slovencem. Za vsako žogo smo morali trdo garati. Nihče mi ne bo dokazal, da so Slovenci tehnično toliko boljši, razen morda enega posameznika. Fizično imamo velik problem.

Večino tekem smo se izvlekli zaradi izjemnega boja, pristop je bil maksimalen, odločnost pa neverjetna. Vse skupaj seveda vzame veliko moči igralcem. V Ljubljani smo pustili vse na igrišču. Zelo sem ponosen na fante, žal mi je, da nam ni uspelo. S tako odločno in motivirano skupino igralcev še nisem delal.

Škotski selektor Gordon Strachan je bil na novinarski konferenci po remiju v Stožicah (2:2) razočaran, ker se njegovi izbranci niso prebili na drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Rusiji. Vseeno je bil ponosen na predstave, predvsem na domačih tekmah so Škoti celo presegli realna pričakovanja. 60-letni strokovnjak se je tudi malce pošalil, da bo skušal skupaj spraviti visoke Škote in Škotinje.