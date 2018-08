Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ivo Milovanovič Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Ivo Milovanovič

17. avgust 2018 ob 10:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zgodba sega v leto 1982. Na svetovnem prvenstvu (v nordijskem SP-ju) v Oslu sem se pridružil Evgenu Bergantu, ko si je kupoval nov diktafon.

Tudi mene sta premamila čudovita štoparica in snemalnik zvoka. Takrat na stadionih in med prenosi na ekranu še ni bilo ure, ki bi kazala uradni čas tekme, zato sem začel prižigati svojo štoparico in skušal tako vsaj približno spremljati, v katerem delu tekme smo.

Ker pa je bil uradni časomerilec le sodnik, sem svoji časovni oceni vedno dodal pojasnilo, da je to zgolj po moji uri.

Reporter TV Slovenija Ivo Milovanovič, ki je pred kratkim odšel v pokoj, je v pogovoru za Delovo prilogo Vikend pojasnil, kje so zametki njegove slovite fraze "po moji uri".