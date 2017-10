Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Če so nemški klubi prejšnji teden v Evropi pogoreli na celi črti, pa gre nemška nogometna reprezentanca mirno zanesljivi uvrstitvi na SP 2018 naproti. Varovanci Joachima Löwa na osmih tekmah še niso oddali točke in bodo v četrtek (elf bo igral v gosteh proti Severni Irski) najverjetneje že udeleženci SP-ja. Za to potrebujejo remi. Foto: Reuters Dodaj v

Joachim Löw

4. oktober 2017 ob 21:03

Ljubljana - Reuters

Šest porazov nemških ekip v Ligi prvakov in Evropski ligi prejšnji teden je alarmantno. To me mora skrbeti. Ali gre za trend, bo treba še počakati.

Kdor pravi, da je Bundesliga najboljša liga, naj se vpraša, ali je to res. Španski klubi so v tem stoletju osvojili veliko več lovorik.

Selektor nemške nogometne reprezentance Joachim Löw je zaskrbljen, ker so nemški klubi prejšnji teden serijsko izgubljali. V Ligi prvakov so izgubili Bayern (Paris SG; 3:0), Leipzig (Bešiktaš; 2:0) in Borussia Dortmund (Real Madrid; 1:3), v Evropski ligi pa Hoffenheim (Ludogorec; 2:1), Köln (Crvena zvezda; 0:1) in Hertha (Östersund; 1:0).