Dodaj v

Kevin Venta

7. december 2018 ob 21:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ker me šport še naprej zelo veseli, ker bi rad še naprej razvijal svoje znanje in imam še vedno visok motiv po vrhunskih rezultatih, sem se odločil za prestop v nemško reprezentanco, kjer si bom lažje zagotovil finančno stabilnost.

V Sloveniji je s športnim strelstvom težko kaj zaslužiti in si zagotoviti nekaj finančne ter karierne stabilnosti, sam pa tudi zdaj nisem več tako mlad, zato moram razmišljati tudi o svoji karieri po športu in že zdaj poskrbeti za svojo finančno preskrbljenost. Ta odločitev je bila ena najtežjih v mojem življenju, a v tem trenutku nujna.

27-letni slovenski strelec Kevin Venta je prek spletnih medijev sporočil, da zapušča slovensko reprezentanco in da bo odslej streljal za Nemčijo, saj ima poleg slovenskega tudi nemško državljanstvo. Glavni razlog, da zapušča Slovenijo je finančne narave, v domovini si s strelstvom finančne stabilnosti ni mogel omogočiti. Ormožan je bil v zadnjih letih najboljši slovenski strelec z zračno in malokalibrsko pištolo. Na svetovnih prvenstvih je najboljši rezultat dosegel letos v južnokorejskem Changwonu, kjer je zasedel 16. mesto, na evropskih prvenstvih pa lani v azerbajdžanskem Bakuju (14. mesto). Na tekmah za svetovni pokal je lani v indijskem New Delhiju osvojil enajsto mesto, vse svoje najboljše izide pa je dosegel v disciplini malokalibrska pištola na 50 metrov, STA. Vir slike: Facebook Kevin Venta