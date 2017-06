Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Milan Mandarić

Predsednik Olimpije odkrito o sedmi sili

24. junij 2017 ob 21:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Največja napaka je, da sem prišel v Olimpijo. Če bi prej vedel, da bom deležen tolikšnega negativnega pritiska, ne bi prišel v Ljubljano.

Pomislite na to, kaj se je o Olimpiji vedelo pred mojim prihodom. Kolikor vem, je klub 21 let živel v temi. Ko sem postal predsednik, smo bili takoj uspešni. Postali smo državni prvaki, dvignili smo ceno kluba s prodajo dveh igralcev za osem milijonov evrov. Zakaj nihče ne pove, da je bil to uspeh Olimpije? Vsi se sprašujejo, kje je zdaj ta denar. Saj ga ni pojedla mačka, prav tako ni pristal v mojem žepu, pač pa smo ga vložili v razvoj kluba.

Kot glavni plačnik kluba moram vsak mesec poklicati v Ameriko, da zagotovim pol milijona evrov, kolikor stane pogon Olimpije. Denar smo porabili tudi za nakup novih igralcev, za provizije ... Olimpija je začela ustvarjati, vendar imam včasih občutek, da si ljudje ne želijo uspeha kluba.

Predsednika NK Olimpije Milana Mandarića moti, da ga novinarji sploh ne vprašajo za mnenje ko pišejo o dogajanju v klubu, predvsem mu je hudo ob branju pisanja, ki se mu po njegovem mnenju zdi nepošteno. 78-letni poslovnež si želi, da bi mu sedma sila pokazala več spoštovanja; Dnevnikov objektiv