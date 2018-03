Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Milan Mandarić. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Milan Mandarić

Predsednik NK Olimpije odkrito o sestavljanju ekipe

7. marec 2018 ob 21:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Težko je ustvariti vrhunski klub za vrh in pri tem ne pripeljati tujcev. V Juventusu je morda en Italijan, v Manchester Cityju sta dva Angleža, v Milanu morda ni niti enega Italijana v prvi enajsterici.

V Olimpijo je treba pripeljati tujce. Tudi Maribor bo moral, če bo želel ostati tu, kjer je. Slovenci so sicer dobri športniki, imamo dober naraščaj, a potrebna je potrpežljivost. Tri leta so premalo, da bi se že lahko borili z njimi za vrh. To je dolgoročen načrt.

Pohvalno je, da NZS spodbuja mladinske pogone, to je prava pot, treba je zagotoviti le še ustrezen način financiranja. Sam sem pa želel biti že prvo leto najboljši, kar je bila pravcata revolucija v nogometu. Tudi drugo leto bi bil prvi, če me športni direktor Stojić ne bi zapeljal in mi naredil nekaj kaosa v moštvu. Za letos pa se vam ni treba bati ...

Predsednik NK Olimpije Milan Mandarić je prepričan, da se vrhunske ekipe ne da ustvariti le z domačimi nogometaši; Večer.