Peter Prevc

13. november 2017 ob 17:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Osredotočenost gotovo ni bila takšna, kot bi morala biti, za kar je krivo kup enih stvari. Drugi so me ves čas opazovali, veš, da te to ne sme zmotiti, a ko se ozreš nazaj, ugotoviš, da te je ravno toliko, da ti je nekaj malega vzelo.

Ko se vse vrti okoli tebe, postaneš razdražljiv, želiš si, da bi te vsi pustili pri miru, in spet gre delček zbranosti. Stvar, ki te sploh ne bi smela zmotiti, te zmoti. Preveč stvari mi je prišlo do živega, da nisem mogel biti več sproščen in osredotočen. Malenkosti naredijo razliko, skočiš tri metre manj v eni seriji, tri metre manj v drugi, dobiš slabše ocene in si kar naenkrat 15.

