Primož Roglič

... o najtežjih trenutkih na Touru

30. julij 2018 ob 10:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najhujše so bile dopinške kontrole, teh je bilo letos malo morje in včasih, ko je telo dehidrirano, poberejo precej časa in energije.

In konec koncev tudi spanca, enkrat so me zbudili celo ob pol sedmih zjutraj in to na takšni dirki res ni lahko, utrujenost se nabira, a sem preživel tudi to.

Testirali so me vsak dan in to mi je še najbolj kratilo spanec na tej dirki.

Primož Roglič je v intervjuju za Delo povedal, kaj je bilo na letošnji Dirki po Franciji, na kateri je osvojil četrto mesto, najtežje.