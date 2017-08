Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Slobodan Kovač, selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slobodan Kovač

Selektorjevi motivacijski prijemi

30. avgust 2017 ob 22:27

Krakov - MMC RTV SLO

Že v garderobi sem svojim varovancem dejal, da so nas že odpisali. V hotelu so nam rekli, da moramo jutri oditi in da za nas ni več prostora. Svoje igralce sem želel s tem motivirati.

Selektor slovenske odbojkarske reprezentance Slobodan Kovač je spregovoril o motiviranju svojih varovancev pred tekmo s Poljaki, ki so jo Slovenci dobili s 3:0 in se uvrstili v četrtfinale letošnjega evropskega prvenstva, kjer jih čaka izbrana vrsta Rusije.