Srečko Katanec

27. september 2017 ob 18:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lahko me blatite, kolikor hočete, s tem sploh nimam težav. Pa s tviti in facebooki. Na srečo tega ne znam in se tega ne grem.

Za novo generacijo je problematično marsikaj - telefon, računalniki, tviti ... Boljše bi bilo, da bi trenirali, kot da tvitajo.

Selektor Srečko Katanec se je na novinarski konferenci ob objavi seznama reprezentantov pred tekmama proti Angliji in Škotski dotaknil tudi težav, ki jih imajo mlajši igralci v izbrani vrsti. Vse skupaj je spodbudilo vprašanje o Benjaminu Verbiču, ki si je v zadnjem času privoščil nekaj nespretnih tvitov. Pred tekmo proti Slovaški v Trnavi je objavil selfi z ogleda zelenice, po uvrstitvi košarkarjev v finale evropskega prvenstva pa je s smeški komentiral objavo Mladena Dabanovića o tem, ali bi bil morda Igor Kokoškov primeren tudi za nogometnega selektorja.