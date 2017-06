Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tomislav Šokota je v sezoni 2010/11 igral za Olimpijo in nato končal kariero. Foto: MMC RTV SLO/Toni Gruden Sorodne novice Bišćan: Pričakujem odločno Olimpijo, ki bo v ponos navijačem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tomislav Šokota

6. junij 2017 ob 20:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Igorju sem rekel, da je lahko zadovoljen, ker odhaja v Ljubljano. Prepričan sem, da ga bodo ljudje odlično sprejeli, tako kot so mene.

Ob njegovi zagnanosti do dela in zmagovalni miselnosti ni bojazni, da Olimpija v prihajajoči sezoni ne bi bila uspešna. Lahko bi ga primerjali s slogom Matjaža Keka. Vedno je prisotna velika disciplina, profesionalen pristop je vedno in povsod nuja. Prav tako je pošten do skupine, ki jo vodi.

Pomemben bo tudi njegov odnos do dela in igralcev, ki bodo hitro spoznali, da bodo igrali tisti, ki si to zaslužijo. Nihče ne bo imel nikakršnega privilegija.

Nekdanji hrvaški nogometaš Tomislav Šokota, ki je za Olimpijo igral v sezoni 2010/11 (po tej sezoni je končal kariero), je prepričan, da bo novi trener Olimpije Igor Bišćan zelo uspešen na klopi ljubljanskega prvoligaša. Vir: Ekipa.