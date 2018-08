Poudarki Odmevi po dirki za VN Belgije v Spa-Francorchampsu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Takole je Fernando Alonso poletel po zraku, potem ko je vanj od zadaj trčil Nico Hülkenberg. Foto: Reuters Še enkrat se je zgodilo, da je nekdo krepko zamudil območje zaviranja. Nazadnje, ko se je to zgodilo, je bil Grosjean kaznovan s prepovedjo dirkanja na eni tekmi. Bomo videli, kako bo tokrat. Fernando Alonso Hülkenberg bo naslednjo dirko za VN Italije v Monzi začel s pribitkom 10 mest. Foto: Reuters Oder za zmagovalce po dirki za VN Belgije v Spa-Francorchampsu. Foto: Reuters Vsi imamo kakšen trik v svojem dirkalniku. Trik je samo beseda za nekaj posebnega. Ne vem, kaj je bilo tisto posebno na Ferrarijevem dirkalniku, zato vam ne morem povedati ničesar. Lewis Hamilton Hamilton je v uvodnem zavoju dirke še zadržal vodilni položaj, nato pa je moral že nekaj sekund pozneje priznati premoč Sebastianu Vettlu. Foto: Reuters Kimi Raikkönen res nima sreče. V soboto mu jo je med kvalifikacijami zagodla ekipa, ki mu je v dirkalnik natočila premalo goriva, v nedeljo je moral zaradi poškodovanega dirkalnika po trku z Danielom Ricciardom dirko končati v garaži. Foto: Reuters VIDEO Vettel z zmago v Spaju zn... Sorodne novice Vettel z dopusta do zmage v Spa-Francorchampsu Hamilton v dežju do 78. "pole positiona" Na drugem treningu v Spaju najhitrejši Räikkönen Dodaj v

Alonso: Kako lahko zamudiš točko zaviranja?!

Hülkenberg kaznovan zaradi povzročitve nesreče

27. avgust 2018 ob 10:20

Spa-Francorchamps - MMC RTV SLO

Nedeljska dirka F1 v Spa-Francorchampsu je postregla z razburljivim začetkom, v katerem je prišlo do množičnega trka. Nad krivcem Nicom Hülkenbergom je slabo voljo stresel tudi Fernando Alonso, ki je po trku odstopil.

Poletnega premora v kraljici motošporta je konec, dirkači so s 13. dirko nadaljevali sezono v Spa-Francorchampsu, po koncu belgijske preizkušnje pa se je najbolj smejalo Sebastianu Vettlu, ki je s ferrarijem dosegel še četrto zmago letos.

Vettel je bil tako rekoč razred zase. Dirko je začel z drugega štartnega položaja, že po kultnih zavojih Eau Rouge in Raidillon v prvem krogu je mimo Hamiltona švignil v vodstvo in ga zadržal do konca. S tem je nekoliko zmanjšal zaostanek za Britancem v skupnem seštevku.

Hamilton: Vsi imamo kakšen 'trik'

Hamilton, ki je s svojim mercedesom navajen dominantnosti v zadnjih sezonah, je bil nad Vettlovo hitrostjo kar nekoliko presenečen. Ni skrivnost, da je bil ferrari SF71H letos že nekajkrat pod drobnogledom Mednarodne avtomobilistične zveze, ki pa nikoli ni ugotovila nepravilnosti. "Vsi imamo kakšen trik v svojem dirkalniku. Trik je samo beseda za nekaj posebnega. Ne vem, kaj je bilo tisto posebno na Ferrarijevem dirkalniku, zato vam ne morem povedati ničesar," je po dirki dejal Hamilton in nadaljeval: "Ne trdim, da pri Ferrariju delajo kaj nezakonitega. To je samo nekaj, kar prevesi jeziček na tehtnici v njihovo korist." Vseeno je Britanec priznal, da za zmago tokrat ni imel možnosti, ferrari je bil v ravnini občutno hitrejši od mercedesa. "Danes so bili boljši. Nekaj imajo v dirkalniku, česar mi nimamo. In obratno. Moramo ugotoviti, za katero stvar gre, in to nadgraditi," je še dejal aktualni svetovni prvak.

Vettel napadel ob pravem trenutku

Ferrari je bil prejšnji dirkaški konec tedna izjemno hiter. Vettel in Kimi Räikkönen sta nizala izjemne čase, nato pa se je moštvu iz Maranella zgodila blamaža, ko Räikkönenu niso dolili dovolj goriva v kvalifikacijah. Tudi sicer so kvalifikacije izgubili zaradi spremenljivega vremena, a v nedeljo so stvari postavili na svoje mesto. "Dirko sem začel dobro. Ne vem, ali me je Lewis videl, toda v prvem zavoju me je izrinil povsem na levo stran proge. Vseeno sem vedel, da se mi bo kmalu ponudila priložnost. Mislim, da sem napadel ob pravem trenutku," je povedal Nemec, ki je z 52. zmago v karieri na večni lestvici s tretjega mesta izrinil legendarnega 'profesorja' Alaina Prosta. "Za mano je super konec tedna! V zaključku dirke sem imel srečo, da sem dirkalnike za krog prehiteval v ravninah, tako da nisem izgubil veliko časa. V zadnjih 15 krogih sem bil lahko nekoliko bolj miren. Res sem užival. Lepo je dirkati po tej progi, in to v izjemnem dirkalniku. Se že veselim naslednje dirke," je še povedal Heppenheimčan, ki za Hamiltonom v skupnem seštevku na drugem mestu zaostaja za 17 točk.

Verstappen: V Monzi nam bo šlo slabše

Končno pa je svoje navijače razveselil tudi Max Verstappen, ki se je po dirki na odru za zmagovalce pridružil Vettlu in Hamiltonu. Lani mu je pred več tisoč nizozemskimi navijači na ravnini Kemmel odpovedal pogonski sklop, tokrat je imel 20-letnik več sreče. "Stati na odru za zmagovalce tukaj je vedno nekaj posebnega," je na začetku dejal dirkač Red Bulla in dodal: "V primerjavi s ferrarijem in mercedesom smo bili počasnejši, a dirkalnik je bil še vedno zelo dobro pripravljen." Vseeno pa Verstappen ne pričakuje veliko na naslednji dirki v Monzi, kjer bo hitrost, tako kot je to v navadi, prišla najbolj do izraza. "Potrudili se bomo po najboljših močeh, a po navadi nam gre tam glede hitrosti še slabše kot tukaj. Toda kot ste videli danes, se lahko na dirki zgodi marsikaj. In če se bo kaj zgodilo v Monzi, bomo naredili vse, da to izkoristimo," je še povedal sin nekdanjega dirkača Josa Verstappna.

Hülkenberg kaznovan zaradi povzročitve nesreče

Največ se je na dirki pravzaprav zgodilo na začetku. Že v uvodnem zavoju dirke, zavoju La Source, se je zgodil množični trk, ki ga je z renaultom zakrivil Nico Hülkenberg, ki je bil po dirki zaradi povzročitve nesreče kaznovan (dirko za VN Italije bo začel s pribitkom 10 mest). Hülkenberg je prepozno zavrl, zaradi česar se je zaletel v zadek mclarna Fernanda Alonsa. Ta je poletel čez sauber Charlesa Leclerca in z dnom dirkalnika oplazil Leclercovo varovalo 'Halo'. "Še enkrat se je zgodilo, da je nekdo krepko zamudil območje zaviranja. Nazadnje, ko se je to zgodilo, je bil Grosjean kaznovan s prepovedjo dirkanja na eni tekmi. Bomo videli, kako bo tokrat. Res je težko razumeti, kako lahko za toliko zamudiš točko zaviranja. Imaš takšno hitrost, da zavoja niti pod razno ne moreš odpeljati," je bil po dirki razburjen Alonso, ki je že po nekaj metrih kultnemu dirkališču v Belgiji pomahal v slovo. Namreč, španski dirkač se po koncu sezone poslavlja od elitnega razreda motošporta.

Tudi sicer se je zgodilo v uvodu dirke več trkov. Poleg omenjenega je svoje sprednje krilce uničil še Valtteri Bottas, ki je belgijsko preizkušnjo sklenil na četrtem mestu, med seboj sta trčila tudi Räikkönen in Daniel Ricciardo, ki sta pozneje odstopila.

Mitja Lisjak