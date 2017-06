Poudarki Dirka za VN Kanade v nedeljo ob 20.00 Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton je bil prvi v zgodovini kanadskih dirkaških koncev tedna, ki je progo v Montrealu odpeljal pod minuto in 12 sekund. Foto: Reuters Za te krasne navijače tukaj sem hotel odpeljati perfekten krog, in k sreči mi je uspelo. To je bil en seksi krog. Lewis Hamilton Sebastian Vettel je bil edini, ki je lahko resno konkuriral izjemnemu Hamiltonu. Foto: Reuters Sorodne novice Kimi Räikkönen 21 stotink pred Hamiltonom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bliskovito hiter Hamilton izenačil dosežek Senne

Britanec prvi krog odpeljal pod minuto in 12 sekundami

10. junij 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 10. junij 2017 ob 20:32

Montreal - MMC RTV SLO

Lewis Hamilton je odpeljal daleč najhitrejši krog v zgodovini kvalifikacij pred dirko za VN Kanade v Montrealu in si priboril 'pole' pred Sebastianom Vettlom in Valtterijem Bottasom.

To je bil za Britanca, trikratnega svetovnega prvaka, 65. 'pole' v karieri, s čimer je izenačil dosežek legendarnega Ayrtona Senne, ki je bil prav tako 65-krat najhitrejši v kvalifikacijah. Na večni lestvici je zdaj pred njim le še Michael Schumacher, ki ima tri 'pole' več.

"Bil je tesen boj s ferrarijema. Res sem se moral potruditi. Za te krasne navijače tukaj sem hotel odpeljati perfekten krog, in k sreči mi je uspelo. To je bil en seksi krog," je bil po kvalifikacijah navdušen Hamilton, ki je od Sennove družine v dar prejel čelado, s katero je pokojni dirkač tekmoval.

Hamilton razred zase

Kako hiter je bil Hamilton, dokazuje že dejstvo, da je tretjeuvrščeni Bottas z enakim dirkalnikom za svojim moštvenim kolegom zaostal za kar 7 desetink sekunde. Edini, ki je Britancu predstavljal resnega tekmeca, je bil Vettel, ki je kot drugi dirkač v zgodovini Montreala krog odpeljal pod minuto in 12 sekundami. Za Hamiltonom je sprva zaostal zgolj za štiri tisočinke sekunde, Nemec je upal, da mu ga bo v drugo uspelo prehiteti. A zaman. Hamilton je bil v drugem poskusu še hitrejši, 2,71 km dolg krog je odpeljal v 1:11:459, kvalifikacije je končal dobre tri desetinke sekunde pred Vettlom. V drugo vrsto se je ob Bottasa uvrstil še drugi Finec Kimi Räikkönen, ki je s ferrarijem za Hamiltonom zaostal za slabih osem desetink sekunde (+0,793).

Iz tretje vrste oba red bulla

Tretjo štartno vrsto sta si rezervirala red bulla, Max Verstappen in Daniel Ricciardo, sedmi čas tretjega dela kvalifikacij je dosegel Felipe Massa (Williams), osmi Sergio Perez, deveti Esteban Ocon (oba Force India), deseti je bil Nico Hülkenberg (Renault). V prvem delu kvalifikacij so sicer izpadli Stoffel Vandoorne, Lance Stroll, Kevin Magnussen in Pascal Wehrlein, v drugem Jolyon Palmer, Romain Grosjean, Fernando Alonso, Carlos Sainz in Daniil Kvjat.

Dirka za VN Kanade, Montreal

Kvalifikacije/štartna mesta: 1. L. HAMILTON Merc. 1:11,459 2. S. VETTEL Ferrari +0,330 3. V. BOTTAS Mercede 0,718 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,793 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,944 6. D. RICIARDO Red Bull 1,098 7. F. MASSA William 1,399 8. S. PEREZ F. India 1,559 9. E. OCON F. India 1,676 10. N. HÜLKENBERG Renault 1,812

