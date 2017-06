Formula ena: Dirka za VN Azerbajdžana, Baku

Hamilton lovi 57. zmago v karieri

25. junij 2017 ob 15:00,

Baku - MMC RTV SLO

Ob 15. uri se je začela 8. dirka letošnje sezone v formuli ena. Dirkači se na ulicah Bakuja merijo za krstno VN Azerbajdžana.

V sobotnih kvalifikacijah je (znova) zablestel Lewis Hamilton, ki je s perfektno odpeljanim krogom v zadnjem poskusu izmaknil najboljši štartni položaj moštvenemu kolegu Valtteriju Bottasu. Ta je za Britancem, trikratnim svetovnim prvakom, zaostal za dobre štiri desetinke sekunde (+0,434).

V drugo štartno vrsto sta se uvrstila ferrarija - tretji čas zadnjega dela kvalifikacij je dosegel Kimi Räikkönen, dobro desetinko (+0,148) je za njim zaostal Sebastian Vettel. Peti je bil Max Verstappen, ki je s svojim red bullom za Hamiltonom zaostal že za več kot sekundo (+1,286), šesti Sergio Perez s force indio (+1,518).

Zadnjo preizkušnjo v Bakuju je dobil Nico Rosberg, ki je lansko VN Evrope osvojil pred Vettlom in Perezom. V skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v kraljici motošporta trenutno vodi Vettel, ki ima 12 točk naskoka pred drugouvrščenim Hamiltonom in 48 točk prednosti pred tretjeuvrščenim Bottasom.

Bottasu počila sprednja guma

Dirko sta mercedesa začela suvereno, Hamilton je zadržal vodstvo, odbil je napad Bottasa, za vodilnima sta zapeljala ferrarija. Takoj zatem sta v drugem zavoju trčila Bottas in Räikkönen, ki je želel rojaka prehiteti po zunanji strani. Räikkönena je oplazil zaščitno ogrado, veliko več smole je imel Bottas, ki je s poškodovanim nosom dirkalnika padel na rep kolone zaradi počene sprednje desne gume. V 2. krogu je moral prisilno na postanek.

Hamilton začel večati prednost

Ves kaos na začetku dirke sta odlično izkoristila Max Verstappen in Sergio Perez. Mehičan, ki je dirko začel s šestega mesta, je zapeljal za drugouvrščenega Vettla, Verstappen je bil za njim. Hamilton je počasi, a vztrajno večal prednost pred Vettlom. Nemec je bil sicer hitrejši v prvem in drugem sektorju proge, v tretjem ga je Britanec deklasiral in iz kroga v krog večal razliko. Ta je ob koncu 3. kroga znašala dobre tri sekunde.

Verstappen znova odstopil

V naslednjih krogih je Verstappen dirkal izjemno hitro, topil je Perezovo prednost, nato pa se je njegova dirka ekspresno končala. Znova je imel težave s pogonskim sklopom, zapeljal je v boks, kjer je ekipa poskušala odpraviti težavo, a je bila ta prevelika, tako da je Nizozemec odstopil že četrtič na zadnjih šestih dirkah. Vmes je na stezo v 12. krogu zapeljal varnostni avtomobil, potem ko je toro rosso Daniila Kvjata obstal na stezi. Dirkači so izkoristili priložnost in opravili postanek ter menjavo gum. Nad prihodom varnostnega avtomobila je bil še najmanj zadovoljen vodilni Hamilton, ki je imel že več kot štiri sekunde prednosti pred najbližjim zasledovalcem, a se je ta izničila. Najbolj je bil seveda zadovoljen Bottas, ki je stopil zaostanek na repu kolone.

Dirka za VN Azerbajdžana, Baku

Kvalifikcije/št. mesta: 1. L. HAMILTON Merc. 1:40,593 2. V. BOTTAS Mercedes +0,434 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1,100 4. S. VETTEL Ferrari 1,248 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 1,286 6. S. PEREZ F. India 1,518 7. E. OCON F. India 1,593 8. L. STROLL Williams 2,160 9. F. MASSA Williams 2,205 10. D. RICCIARDO Red Bull 2,821

Mitja Lisjak