Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton je v soboto dosegel 65. 'pole' v karieri, s čimer je izenačil dosežek idola Ayrtona Senne. Družina pokojnega legendarnega brazilskega dirkača mu je v ta namen podarila čelado, s katero je Senna tekmoval v lotusu. Foto: Reuters Sorodne novice Bliskovito hiter Hamilton izenačil dosežek Senne Kimi Räikkönen 21 stotink pred Hamiltonom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Formula ena: dirka za VN Kanade, Montreal

Kdo bo najboljši na dirkališču Gillesa Villeneuva?

11. junij 2017 ob 20:00

Montreal - MMC RTV SLO

Ob 20. uri se je v Montrealu na dirkališču Gillesa Villeneuva začela dirka F1 za VN Kanade. Kdo bo tokrat prvi prečkal ciljno črto?

V sobotnih kvalifikacijah je blestel Lewis Hamilton (Mercedes), ki je prvi krog na dirkališču v Montrealu odpeljal pod minuto in 12 sekundami, izjemno hitro odpeljan krog mu je prinesel tudi najboljši štartni položaj, 65. v karieri, s čimer je izenačil dosežek idola Ayrtona Senne.

Dobre tri desetinke sekunde (+0,330) je za Britancem s ferrarijem zaostal Sebastian Vettel, v drugo štartno vrsto sta se uvrstila Valtteri Bottas (Mercedes) in Kimi Räikkönen (Ferrari). Peti in šesti čas zadnjega dela kvalifikacij sta dosegla red bulla, Max Verstappen in Daniel Ricciardo.

Lansko dirko je dobil Hamilton, ki je za dobrih pet sekund ugnal Vettla, tretji je bil Bottas. V skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena vodi Vettel, ki ima pred drugouvrščenim Hamiltonom 25 točk naskoka, Bottas na tretjem mestu za Nemcem zaostaja že za 54 točk.

Dirka za VN Kanade, Montreal

Kvalifikacije/štartna mesta: 1. L. HAMILTON Merc. 1:11,459 2. S. VETTEL Ferrari +0,330 3. V. BOTTAS Mercedes 0,718 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,793 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,944 6. D. RICIARDO Red Bull 1,098 7. F. MASSA Williams 1,399 8. S. PEREZ F. India 1,559 9. E. OCON F. India 1,676 10. N. HÜLKENBERG Renault 1,812

Mitja Lisjak