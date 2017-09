Formula ena: VN Italije v Monzi

3. september 2017 ob 14:04,

zadnji poseg: 3. september 2017 ob 14:26

Monza - MMC RTV SLO

Do konca svetovnega prvenstva v formuli ena je še osem dirk. Za naslov svetovnega prvaka poteka ogorčen boj med Sebastianom Vettlom in Lewisom Hamiltonom, ki ju loči le sedem točk.

Do spremembe v vodstvu lahko pride že danes na Veliki nagradi Italije v Monzi, kjer si je Britanec v soboto privozil najboljši štartni položaj. Vettel je štartal s šestega štartnega položaja.

Dirka se je začela ob 14. uri. Hamilton je dobro štartal in zadžal vodstvo. Na drugo mesto se je prebil drugi Mercedesov dirkač Valtteri Bottas. Vettel je peti.

Verstappnova mora se nadaljuje

Dirko je najbolje začel Hamilton, ki je zadržal vodilni položaj in odbil napada Estebana Ocona in Lanca Strolla. Odlično je začel tudi Kimi Räikkönen, ki je hitro švignil mimo rojaka Valtterija Bottasa, a je ta hitro zavzel svoje prejšnje mesto, v naslednjih krogih pa s prehitevalnimi manevri napredoval tik pod vrh. Znova je imel veliko smole Max Verstappen, ki je že v prvi šikani trčil s Felipejem Masso, zaradi česar je moral v boks na prisilni postanek (počila mu je sprednja desna guma, poškodovano je imel tudi sprednje krilce dirkalnika). Na stezo se je vrnil zadnji.

Räikkönen nezadovoljen z dirkalnikom

Vettel je zelo hitro napredoval, s sistemom DRS je v štartno-ciljni ravnini prehiteval dirkače pred seboj, nazadnje Ocona tik pred zavojem v prvo šikano. Medtem sta mercedesa narekovala tempo, bila sta enostavno prehitra za ostale dirkače, po 12 krogih je Vettlov zaostanek za vodilnim Hamiltonom znašal že več kot 10 sekund. Räikkönen se je medtem po radijski zvezi pritoževal nad zadnjim delom dirkalnika, Finec nikakor ni mogel ogroziti Strolla in Ocona pred seboj. Prvi postanek je opravil ob koncu 15. kroga. Postanek sta opravila tudi Ocon in Stroll, Kanadčanu se je postanek ponesrečil, tako da se je na stezo vrnil za Räikkönenom, Ocon pa je s Fincem izgubil boj v prvi šikani 26. kroga in padel na sedmo mesto.

V prvi polovici dirke je bil sicer zagotovo najdejavnejši dirkač na progi Daniel Ricciardo, ki je dirko začel šele s 16. mesta. Avstralec je imel na svojem dirkalniku nameščeno mehkejšo različico gum, s katerimi se je s 16. povzpel vse do 4. mesta.

Izidi kvalifikacij/štartna mesta: 1. L. HAMILTON Mercedes 1:35,554 2. M. VERSTAPPEN Red Bull * 1:36,702 3. D. RICCIARDO Red Bull * 1:36,841 4. L. STROLL Williams 1:37,032 5. E. OCON Force India 1:37,719 6. V. BOTTAS Mercedes 1:37,833 7. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1:37,987 8. S. VETTEL Ferrari 1:38,064 9. F. MASSA Williams 1:38,251 10. S. VANDOORNE McLaren 1:39,157 * - dobila sta kazen 20 mest, ker sta namestila nove dele. Verstappen bo začel z 18. mesta, Ricciardo pa z 19. Zadnji bo Alonso, ki je prejel kazen 35 štartnih mest.

R. K., M. L.