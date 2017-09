Barrichello v kvalifikacijah zmagoval kar 15 let

463. del rubrike Športni SOS

1. september 2017 ob 14:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rubens Barrichello je v formuli ena zbral največ nastopov, zato ni čudno, da je tudi na vrhu lestvice dirkačev z največjim razponom osvajanja najboljših štartnih položajev.

Na portalu Športni SOS je na vrsti odgovor na vprašanje številka 1.011, tokrat odgovarjamo o formuli 1. Še vedno ste vabljeni k postavljanju svojih vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.011. Kateri dirkač formule ena ima najdaljši razpon od prvega do zadnjega osvojenega najboljšega štartnega položaja?

Gregor Podboršek

To je Brazilec Rubens Barrichello. Brazilec se je prve zmage v kvalifikacijah veselil leta 1994, ko je bil najhitrejši v Belgiji, zadnjič pa je dirko s prvega mesta začel na domači dirki leta 2009. V spodnji tabeli so vsi dirkači, ki imajo razpon vsaj deset let.

Dirkač PP Razpon Rubens Barrichello 14 15 Mario Andretti 18 14 Kimi Räikkönen 17 14 Michael Schumacher 68 12 Alain Prost 33 12 Jack Brabham 13 11 Ricardo Patrese 8 11 Giancarlo Fisichella 4 11 Lewis Hamilton 68 10 Nigel Mansell 32 10 Gerhard Berger 12 10



Opomba: V stolpcu PP je število najboljših štartnih položajev, ki jih je osvojil vsak dirkač, v zadnjem stolpcu pa razpon med prvim in zadnjim pole positionom.

1.012. Kateri dirkač, ki nikoli ni postal svetovni prvak v formuli ena, ima največ pole positionov?

Mitja Z.

To je Francoz Rene Arnoux, ki je zbral 18 najboljših štartnih položajev in na tej lestvici zaseda 15. mesto. V prvenstvu je najvišje končal na tretjem mestu, to je bilo leta 1983, ko je zbral tri zmage.

Slavko Jerič