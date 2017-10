Hamilton po zmagi v Austinu počasi že hladi šampanjec

Lewis Hamilton je suvereno dobil dirko F1 za VN Združenih držav Amerike in je še povečal prednost pred najbližjim zasledovalcem Sebastianom Vettlom.

Britanec, aktualni svetovni podprvak, je imel nekoliko več dela le v uvodnih krogih, ko se je znašel za največjim tekmecem, nato pa je hitro švignil v vodstvo in ga mirno brez težav zadržal za 62. zmago v karieri.

Vettlu (in Ferrariju) se taktika dveh postankov ni izplačala, Nemec se je moral pošteno potruditi, da se je znova prebil tik pod vrh, za zmago ni imel niti najmanjših možnosti. Tretji je ciljno črto prečkal Max Verstappen, a ga je po koncu dirke doletela kazen petih sekund, zato se je na oder za zmagovalce uvrstil Kimi Räikkönen.

V skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v kraljici motošporta ima Hamilton zdaj že 66 točk prednosti pred Vettlom, ki ima do konca sezona na treh dirkah na voljo le še 75 točk. Naslednja dirka je na sporedu 29. oktobra v Ciudad de Mexicu, ko se bodo dirkači pomerili za VN Mehike.

Vettlu uspel sanjski štart

Hamiltonovemu najbližjemu zasledovalcu v svetovnem prvenstvu Vettlu je uspel sanjski štart. Britanec ga je želel zapreti na levi strani, a se Nemec ni dal, iz prvega zavoja je na veliko veselje svoje ekipe zapeljal kot vodilni. V uvodnih krogih je bilo vse v znamenju boja za tretje mesto, za katerega sta se na progi večkrat spopadla Valtteri Bottas in Daniel Ricciardo. V 6. krogu je nato prišlo do menjave v vodstvu, Hamilton je presenetil Vettla in švignil na prvo mesto.

Ricciardu eksplodiral motor

Ricciardo se je z Bottasom dolgo časa boril za tretje mesto, nato je moral še odbijati napade Kimija Räikkönena, ki se je v tem času prikradel v njegovo zavetrje. Svoj položaj je na progi zadržal, a le do 16. kroga, ko se je pokvaril njegov pogonski sklop, zaradi česar je moral dirkalnik parkirati ob stezi in odstopiti. Njegov moštveni kolega Verstappen je sicer vmes dirkal izjemno, s 16. štartnega položaja se je prebil vse do drugega mesta, po prvem postanku je zapeljal za četrtouvrščenega Räikkönena. Dolgo časa je bil najhitrejši dirkač na progi.

Räikkönen prehitel rojaka v 42. krogu

V 36. krogu je Räikkönen ujel tretjeuvrščenega Bottasa, ki je bil tik za Vettlovimi petami. Obetal se je finski dvoboj. V zavojih se je Kimi uspel približati mercedesu, v ravnini je bil vselej nekoliko prepočasen, da bi resneje ogrozil rojaka. Tri kroge pozneje je Vettel še drugič zavil v bokse, mehaniki so mu namestili najmehkejšo različico gum. Na stezo se je vrnil kot četrti, tik pred izjemno hitrim Verstappnom. V 42. krogu je Räikkönen vendarle napadel Bottasa in ga tudi prehitel v 12. zavoju!

Vettel vendarle do drugega mesta

Pet krogov pred koncem se je Bottasu povsem približal še drug ferrari - Vettel - in ga nemudoma uspešno napadel ob koncu štartno ciljne ravnine, ko je zapeljal med Finca in Stoffla Vandoorna. Štirikratni svetovni prvak je takoj zatem švignil še mimo moštvenega kolega na drugo mesto. Bottasove gume so bile že povsem načete, 28-letnik iz Nastole ni bil več dorasel tekmec ferrarijema ter Verstappnu za seboj, opraviti je moral postanek, ki ga je pahnil na peto mesto. Za razburjenje je v zadnjih zavojih poskrbel še Verstappen, ki je z izjemnim manevrom Räikkönenu speljal uvrstitev na oder za zmagovalce.

Verstappen po koncu ob stopničke

Toda po dirki ga je doletela petsekundna kazen, ker je ob prehitevanju za tretje mesto v celoti z dirkalnikom zapustil stezo. VN ZDA je sklenil na četrtem mestu. Podobna kazen ga je doletela tudi na lanski dirki za VN Mehike, kamor se karavana formule ena zdaj seli za naslednjo dirko. Hamilton in Bottas sta sicer s prvim in petim mestom Mercedesu zagotovila dovolj točk, da je moštvo iz Brackleyja še četrtič zapored osvojilo naslov svetovnega konstruktorskega prvaka.

Dirka za VN ZDA, Austin

Končni vrstni red (56/56): 1. L. HAMILTON Mer. 1:33:50,993 2. S. VETTEL Ferrari +10,143 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 15,779 4. M. VERSTAPPEN Red Bull 16,768 5. V. BOTTAS Mercedes 34,967 6. E. OCON F. I. 1:30,980 7. C. SAINZ Renault 1:32,944 8. S. PEREZ F. I. 1 krog 9. F. MASSA Williams 1 krog 10. D. KVJAT T. Rosso 1 krog 11. L. STROLL Williams 1 krog 12. S. VANDOORNE McLaren 1 krog 13. B. HARTLEY T. Rosso 1 krog 14. R. GROSJEAN Haas 1 krog 15. M. ERICSSON Sauber 1 krog 16. K. MAGNUSSEN Haas 1 krog

Odstop: Hülkenberg, Wehrlein, Ri- cciardo, Alonso Skupni vrstni red, dirkači: 1. L. HAMILTON Mercedes 331 2. S. VETTEL Ferrari 265 3. V. BOTTAS Mercedes 244 4. D. RICCIARDO Red Bull 192 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 163 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 123 7. S. PEREZ Force India 86 8. E. OCON Force India 73 9. C. SAINZ T. R./Renault 54 10. N. HÜLKENBERG Renault 34 Moštva: 1. MERCEDES 575 6. TORO ROSSO 53 2. FERRARI 428 7. RENAULT 48 3. RED BULL 315 8. HAAS 43 4. F. INDIA 159 9. MCLAREN 23 5. WILLIAMS 68 10. SAUBER 5

