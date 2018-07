Hamilton v svoji Budimpešti utrdil skupno vodstvo

Hamilton prepustil vodstvo Vettlu le do Nemčevega postanka

29. julij 2018 ob 14:57,

zadnji poseg: 29. julij 2018 ob 16:51

Budimpešta - MMC RTV SLO

Na VN Madžarske je suvereno zmagal Lewis Hamilton, ki je na Hungaroringu pred 5 leti prišel do prve zmage za moštvo Mercedes, s katerim se je na 12. dirki sezone 2018 dodobra utrdil v vodstvu svetovnega prvenstva.

Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je najhitreje potegnil na štartu in je vodil vse do prvega postanka v boskih v 26. krogu. Nemec Sebastian Vetterl (Ferrari) je takoj prehitel moštvenega kolega Kimija Raikkonena, kasneje je ob menjavi gum prehitel še Valtterija Bottasa (Mercedes) in z drugačno taktiko postankov kot vodilni dolgo vztrajal na progi. A v 40. krogu je šel Vettel na menjavo gum, na stezo pa se je vrnil tik za Bottasom na 3. mesto, vodstvo je znova prevzel Hamilton.

Iz ozadja se je neutrudno naprej prebijal Daniel Ricicardo (Red Bull), ki se je iz 12. štartnega mesta z napadalno vožnjo zavihtel vse do 4. mesta. Avstralec je na prvih gumah je vztrajal vse do 45. kroga, iz boksov se je uspel vrniti na 5. mesto in tako potrdil pravilnost tvegane taktike.

Že v 2. krogu je odstopil Charles Leclerc, kmalu se mu je zaradi težav z motorjem pridružil še Max Verstappen.

Na štartu srebrni pred rdečimi

Zmagovalcu sobotnih kvalifikacij Lewisu Hamiltonu se je v prvi štartni vrsti pridružil moštveni kolega pri Mercedesu, Valtteri Bottas. V drugo štartno vrsto sta se uvrstila oba ferrarija, Kimi Räikkönen in Sebastian Vettel. Nemec je za Hamiltonom zaostal za več kot pol sekunde. V tretjo vrsto sta se presenetljivo uvrstila Carlos Sainz (Renault) in Pierre Gasly (Toro Rosso). Pri Red Bullu so se tokrat odrezali slabše - Max Verstappen je bil šele sedmi (+2,374), Daniel Ricciardo, ki ima kopico težav z dirkalnikom, pa dvanajsti.

Lani sta na Hungaroringu za dvojno zmago Ferrarija poskrbela Vettel in Räikkönen, na odru za zmagovalce se jima je pridružil pe Bottas (Mercedes).

Dirka za VN Madžarske, Budimpešta

Končni vrstni red (70 krogov): 1. L. HAMILTON Mercedes 1:37:16,427 2. S. VETTEL Ferrari +17,123 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 20,101 4. D. RICCIARDO Red Bull 46,419 5. V. BOTTAS Mercedes 50,000 6. P. GASLY Toro Rosso 1:13,273 7. K. MAGNUSSEN Haas 1 krog 8. F. ALONSO McLaren 1 krog 9. C. SAINZ Renault 1 krog 10. R. GROSJEAN Haas 1 krog 11. B. HARTLEY Toro Rosso 1 krog 12. E. OCON Force India 1 krog 13. N. HULKENBERG Renault 1 krog 14. S. PEREZ Force India 1 krog Odstop: Verstappen, Leclerc, Vandoorne.

M. L., To. G.