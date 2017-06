Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton je brez večjih težav dobil kanadsko preizkušnjo. To je bila že njegova šesta zmaga v Montrealu (2007, 2010, 2012, 2015-17. Več jih je dosegel le Michael Schumacher (7). Takole je Britanca na odru za zmagovalce s šampanjcem zalil moštveni kolega Valtteri Bottas. Foto: Reuters Velika zahvala gre kanadskim navijačem. Energija je tu vsako leto večja. Tu sem pred desetimi leti osvojil svoj prvi 'pole' in tudi prvo zmago. Ponoviti ta dosežek je nekaj posebnega. Lewis Hamilton Max Verstappen je odlično začel VN Kanade, takole je (skrajno levo) švignil mimo Sebastiana Vettla, a mu ob tem tudi poškodoval sprednje desno krilce, zaradi česar je moral Nemec na prisilni postanek. Foto: Reuters Sebastian Vettel je na začetku dirke z drugega padel na 18. mesto, na koncu je bil četrti. Foto: Reuters Max Verstappen je dirko začel odlično, nato mu je odpovedal pogonski sklop. Foto: Reuters Zgodba zase je bil Kanadčan Lance Stroll. Ta je na domači dirki v Montrealu prvič osvojil točke za svetovno prvenstvo v formuli ena, bil je deveti. Foto: Reuters Sorodne novice Bliskovito hiter Hamilton izenačil dosežek Senne Kimi Räikkönen 21 stotink pred Hamiltonom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hamiltonova zmaga v Montrealu ni bila ogrožena

Vettel po slabem začetku tik pod odrom za zmagovalce

11. junij 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 11. junij 2017 ob 21:46

Montreal - MMC RTV SLO

Lewis Hamilton je suvereno dobil dirko F1 za VN Kanade. Za dvojno zmago Mercedesa je na drugem mestu poskrbel Valtteri Bottas, tretji je bil Daniel Ricciardo (Red Bull).

Hamilton ni imel pravega tekmeca, vodil je praktično od štarta do cilja, karte je na začetku dirke premešal Max Verstappen, ki je Britancu naredil veliko uslugo in iz boja za zmago izločil Sebastiana Vettla.

Nizozemec je z Nemcem trčil v prvem zavoju in mu poškodoval sprednje krilce, zaradi česar je moral štirikratni svetovni prvak opraviti prisilni postanek in zamenjati taktiko, potem ko je padel na zadnje mesto.

Verstappen zapeljal za Hamiltona

Hamilton je dirko začel odlično, zadržal je vodilni položaj in napad Vettla, ki pa je zelo hitro izgubil dve mesti. Po zunanji strani ga je najprej mojstrsko prehitel Verstappen, mimo Nemca je švignil tudi Bottas. Verstappnu je uspel tako rekoč sanjski štart, s petega mesta se je prebil na drugo, največji osmoljenec je bil Vettel, ki je z drugega zdrsnil na četrto mesto. Že v prvem krogu je na stezo zapeljal varnostni avtomobil, potem ko sta v prvem zavoju trčila Carlos Sainz in Felipe Massa.

Vettel na prisilni postanek

Takoj, ko se je varnostni avtomobil umaknil s steze, je Verstappen napadel Hamiltona, a je Britanec še zadržal mladeniča za seboj. Vettel, ki je takoj po štartu izgubil del sprednjega desnega krilca – vanj se je zadel Vestappen ob prehitevalnem manevru –, je moral opraviti prisilni postanek, padel je na rep kolone, za Hamiltonom je že zaostajal za 30 sekund. V 12. krogu je bilo sanj o dobri uvrstitvi za Verstappna konec, saj mu je odpovedal pogonski sklop dirkalnika. Red Bullovo čast je reševal Ricciardo, ki je smuknil na tretje mesto za obema mercedesoma.

Mercedes po postankih v dvojnem vodstvu

Pri Mercedesu so se odločili za različni taktiki. Bottas je prvi postanek opravil v 24. krogu, vodilni Hamilton osem krogov pozneje. Po prvih postankih je bil vrstni red v 33. krogu tak: Hamilton, Bottas (+9,6 sekunde), Ricciardo, Sergio Perez, Räikkönen, Esteban Ocon, Vettel, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg in Daniil Kvjat.

Vettel dobil dvoboj s Kimijem, Oconom

V 42. krogu so se pri Ferrariju odločili za drugi Räikkönenov postanek, osem krogov pozneje je v boks zavil še Vettel, ki se je na stezo vrnil na sedmo mesto, za moštvenega kolega. Z drugim postankom in svežimi gumami je moštvo iz Maranella vse stavilo na to, da bosta njegova dirkača vsaj sekundo hitrejša na krog od dirkalnikov pred seboj. Še posebej hiter je bil Vettel, ki je začel nizati najhitrejše kroge.

V sklepnem delu dirke je nato švignil mimo Räikkönena, potem ko je ta storil napako pred zadnjo šikano in zapeljal s steze. Začel se je Nemčev lov na dirkača, ki je vozil pred njim, force indii Ocona in Pereza. Oba mu je uspelo dohiteti in prehiteti pred koncem dirke, ki jo je končal na četrtem mestu.

Dirka za VN Kanade, Montreal

Končni vrstni red (70/70): 1. L. HAMILTON Mer. 1:33:05,154 2. V. BOTTAS Mercedes +19,783 3. D. RICCIARDO Red Bull 35,297 4. S. VETTEL Ferrari 35,907 5. S. PEREZ F. India 40,476 6. E. OCON F. India 40,716 7. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 58,632 8. N. HÜLKENBERG Renault 1:00,374 9. L. STROLL Williams 1 krog 10. R. GROSJEAN Haas 1 krog 11. J. PALMER Renault 1 krog 12. K. MAGNUSSEN Haas 1 krog 13. M. ERICSSON Sauber 1 krog 14. S. VANDOORNE McLaren 1 krog 15. P. WEHRLEIN Sauber 1 krog Odstop: Massa, Sainz, Verstappen, Kvjat, Alonso

Skupni vrstni red, dirkači (7/20): 1. S. VETTEL Ferrari 141 2. L. HAMILTON Mercedes 129 3. V. BOTTAS Mercedes 93 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 73 5. D. RICCIARDO Red Bull 67 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 45 7. S. PEREZ Force India 44 8. E. OCON Force India 27 9. C. SAINZ Toro Rosso 25 10. F. MASSA Williams 20 Moštva: 1. MERCEDES 222 5. TORO ROSSO 29 2. FERRARI 214 6. WILLIAMS 22 3. RED BULL 112 7. RENAULT 18 4. FORCE INDIA 71 8. HAAS 15

Mitja Lisjak