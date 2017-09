Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton je bil najhitrejši na prvem prostem treningu. Foto: Reuters Sebastian Vettel želi ta konec tedna razveseliti italijanske navijače. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mercedesa razred zase, Hamilton najhitrejši

Ferrarija želita ta konec tedna osrečiti Italijane

1. september 2017 ob 12:13

Monza - MMC RTV SLO

Lewis Hamilton je odlično začel dirkaški konec tedna formule ena v Monzi. Dobil je prvi prosti trening pred dirko za VN Italije na kultnem autodromu.

Mercedes je bil na prvem treningu razred zase, uspeh je dopolnil Valtteri Bottas, ki je za moštvenim kolegom zaostal za dobre štiri desetinke sekunde (+0,435). Drugi najhitrejši konstruktor je bil po pričakovanjih Ferrari, Sebastian Vettel je bil 37 tisočink sekunde hitrejši od Kimija Räikkönena.

Red bull je zasedel peto in šesto mesto, Daniel Ricciardo je bil hitrejši od Maxa Verstappna, ki ima letos neverjetno smolo s svojim dirkalnikom. Dirkači so zaradi slabe vremenske napovedi sicer hitro krenili iz garaže in izkoristili suho stezo, deževati je začelo 15 minut pred koncem.

Dirka za VN Italije, Monza

Prvi prosti trening: 1. L. HAMILTON Mercedes 1:21,537 2. V. BOTTAS Mercedes +0,435 3. S. VETTEL Ferrari 1,115 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1,152 5. D. RICCIARDO Red Bull 1,205 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 1,212 7. S. PEREZ Force India 1,780 8. E. OCON Force India 1,863 9. S. VANDOORNE McLaren 1,928 10. F. MASSA Williams 2,024

M. L.