Prva (dvojna) zmaga Ferrarija v kneževini po letu 2001

Vettel dobil taktični dvoboj z Räikkönenom

28. maj 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 28. maj 2017 ob 16:35

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Sebastian Vettel je dobil prestižno dirko F1 za VN Monaka v Monte Carlu. Drugi je bil njegov moštveni kolega pri Ferrariju Kimi Räikkönen, tretji Daniel Ricciardo (Red Bull).

To je bila za moštvo iz Maranella tretja dvojna zmaga v Monte Carlu. Prvič so jo dosegli leta 1999, ko sta za dvojno slavje Ferrarija poskrbela Michael Schumacher in Eddie Irvine, drugo dve leti pozneje, ko je dirko dobil Schumacher, drugi pa je bil Rubens Barrichello. Tedaj je Ferrari tudi zadnjič zmagal pred nedeljsko preizkušnjo.

To je bila za Vettla druga zmaga v Monte Carlu, prva po letu 2011, ko je še dirkal za Red Bull. Heppenheimčan je na vrhu skupnega seštevka za svetovno prvenstvo v kraljici motošporta povečal prednost pred drugouvrščenim Lewisom Hamiltonom - ta je dirko sklenil na 7. mestu - na 25 točk.

Miren začetek dirke

Dirka v kneževini se je začela brez večjih pretresov. Povsem pri vrhu ni prišlo do sprememb. Räikkönen je štartal brez napak in je zadržal vodilni položaj, Bottas je za hip napadel Vettla, a se je umaknil in je v prvi zavoj zapeljal kot tretji, Max Verstappen je za seboj zadržal moštvenega kolega Daniela Ricciarda. Še najbolje se je na štartu odrezal Kevin Magnussen s haasom, ki je pridobil dve mesti. Lewis Hamilton, ki je dirko začel s 13. mesta, je uspel prehiteti zgolj Stoffla Vandoorna. Britanec je imel sicer veliko težav z oprijemom dirkalnika na ulicah Monte Carla.

Vettel po postanku prevzel vodstvo

V 34. krogu so se nato začeli prvi postanki dirkačev pri vrhu. Najprej je v boks zavil Verstappen, takoj za njim Bottas. Najbolj pereče je bilo vprašanje, kakšno taktiko bodo izbrali pri Ferrariju. Odločili so se, da bo prvi bo svež komplet gum odšel Räikkönen s prvega mesta, medtem ko je Vettel ostal na stezi še pet krogov. V teh krogih je štirikratni svetovni prvak dirkal izjemno hitro, najhitrejše kroge je nizal kot za stavo, na koncu si je nabral dovolj prednosti, da se je po postanku na stezo vrnil pred moštvenega kolega in prevzel vodstvo. Tretji je bil Ricciardo.

Varnostni avtomobil v 61. krogu

V naslednjih krogih je Vettel le še večal hitrost pred drugouvrščenim Fincem, v povprečju je bil od njega hitrejši za približno pol sekunde na krog, v 44. krogu je prednost znašala že sedem sekund, deset krogov pozneje že 11,5 sekund. Svetovni prvak iz leta 2007 je izgubil boj za zmago. Še več, dohitevati ga je začel že Ricciardo. V 61. krogu so bile vse razlike med dirkači nato izničene - na stezo je namreč zapeljal varnostni avtomobil, potem ko sta v zavoju Portier trčila Pascal Wehrlein in Jenson Button. Wehrleinov sauber je končal v ogradi, 22-letnik iz Sigmaringena je imel srečo, da dirkalnika ni odneslo čez. Po nekaj napetih minutah je na veliko olajšanje gledalcev končno izstopil iz dirkalnika.

Številni odstopi v zadnjem delu dirke

Varnostni avtomobil se je umaknil s steze ob koncu 66. kroga. Vrstni red dirkačev pri vrhu se do konca dirke ni več spremenil. So pa dirkači v ozadju začeli 'padati' kot muhe. Zaradi ohlajenih gum niso imeli več želenega oprijema na stezi, začele so se pojavljati napake v dirkanju, odstopili so še Marcus Ericsson, Stoffel Vandoorne in Daniil Kvjat, ki je zletel v zaščitno ogrado po trku s Sergiem Perezom. V garažo je zapeljal tudi Lance Stroll.

Dirka za VN Monaka, Monte Carlo

Končni vrstni red (78/78): 1. S. VETTEL Fer. 1:44:44,340 2. K. RÄIKKÖNEN Ferrari +3,145 3. D. RICCIARDO Red Bull 3,745 4. V. BOTTAS Mercedes 5,517 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 6,199 6. C. SAINZ T. Rosso 12,038 7. L. HAMILTON Mercedes 15,801 8. R. GROSJEAN Haas 18,150 9. F. MASSA Williams 19,455 10. K. MAGNUSSEN Haas 21,443 11. J. PALMER Renault 22,737 12. E. OCON F. India 23,725 13. S. PEREZ F. India 39,089 Odstop: Hülkenberg, Wehrlein, Bu- tton, Ericsson, Vandoorne, Kvjat, Stroll

Skupni vrstni red (6/20), dirkači: 1. S. VETTEL Ferrari 129 2. L. HAMILTON Mercedes 104 3. V. BOTTAS Mercedes 75 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 67 5. D. RICCIARDO Red Bull 52 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 45 7. S. PEREZ Force India 34 8. C. SAINZ Toro Rosso 25 9. F. MASSA Williams 20 10. E. OCON Force India 19 ... Moštva: 1. FERRARI 196 6. WILLIAMS 20 2. MERCEDES 179 7. RENAULT 14 3. RED BULL 97 8. HAAS 14 4. F. INDIA 53 9. SAUBER 4 5. T. ROSSO 29 10. MCLAREN 0

Mitja Lisjak