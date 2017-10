Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton je četrtič v karieri postal svetovni prvak, s tem je presegel dosežek idoliziranega Ayrtona Senne, ki je osvojil tri naslove (1988, 1990 in 1991). Foto: Reuters Vse skupaj je neverjetno. Dirka se ni razvijala po mojem okusu, za zmagovalcem sem zaostajal že več kot 40 sekund. Toda nikoli se nisem predal. To mi je najpomembnejše, za današnji dan sem zelo hvaležen. Lewis Hamilton Takole je v uvodnih zavojih dirke Max Verstappen napadel najboljšega iz sobotnih kvalifikacij Sebastiana Vettla. Foto: Reuters Lewis Hamilton je dolgo časa vozil na repu kolone, na koncu se je prebil vse do 9. mesta, kar je bilo dovolj za nov naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters Sorodne novice Vettel na VN-ju Mehike osvojil jubilejni 50. "pole position" Hamilton na prvem treningu za Bottasom, na drugem pa za Ricciardom Dodaj v

Verstappen pokvaril načrte Vettlu, Hamilton svetovni prvak

Hamilton najuspešnejši britanski dirkač v formuli ena

29. oktober 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 21:40

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO

Max Verstappen je veliki zmagovalec dirke F1 za VN Mehike v Ciudad de Mexicu. Nizozemec je vodil praktično od štarta do cilja. Sebastian Vettel je bil četrti, Lewis Hamilton pa deveti, s čimer je osvojil dovolj točk za nov naslov svetovnega prvaka.

Hamilton je četrtič svetovni prvak. Prvič je kraljico motošporta osvojil na infarktni dirki za VN Brazilije v Interlagosu leta 2008, z vrha ga ni uspel nihče izriniti še v letih 2014 in 2015.

V lanski sezoni se je vse do zadnje dirke boril za naslov z Nicom Rosbergom in boj tudi izgubil, letos je tudi po zaslugi napak in okvar dirkalnika najbližjega zasledovalca Vettla v drugi polovici sezone na tron motošporta stopil dve dirki pred koncem sezone.

S tem je postal najuspešnejši britanski dirkač formule ena vseh časov, predtem si je mesto najboljšega s tremi naslovi delil z Jackiejem Stewartom, ki je bil svetovni prvak v letih 1969, 1971 in 1973. Na večni lestvici svetovnih prvakov se je s štirimi naslovi izenačil s Vettlom in Alainom Prostom.

Verstappen je na dirki sicer pometel s tekmeci, drugo mesto je Mercedesu prinesel Valtteri Bottas, tretji je bil njegov rojak s ferrarijem Kimi Räikkönen.

Trk Vettla in Hamiltona

Začetek dirke v mehiški prestolnici je bil sila razburljiv. Verstappen je že v drugem zavoju napadel Vettla in ga z blažjim dotikom gum uspel prehiteti. Dvoboj vodilnih je želel iz ozadja izkoristiti Hamilton, ki je odbrzel mimo nemočnega Vettla, ta pa je s sprednjim krilcem zadel njegovo zadnjo gumo in jo prerezal. Rezultat: vodilna v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v kraljici motošporta sta morala že v prvem krogu opraviti prisilni postanek. V Ferrarijevi garaži so zamenjali nos Vettlovega dirkalnika, v Mercedesovi so Hamiltonu zamenjali zadnjo desno počeno gumo. Verstappen je vodil, drugi je bil Valtteri Bottas, tretji Esteban Ocon. V 7. krogu je zaradi težav s pogonskim sklopom odstopil Daniel Ricciardo. To je bil njegov drugi zaporedni odstop, pred tednom dni ni končal dirke za VN ZDA v Austinu.

Verstappen in Bottas razred zase

Verstappen in Bottas sta vozila svojo dirko, Nizozemec je imel pred Fincem približno pet sekund prednosti, ta pa pred tretjeuvrščenim Räikkönenom več kot 20 sekund. Hamilton je tačas vseskozi vozil na repu kolone - vmes ga je Verstappen prehitel že za krog (!) -, prvega dirkača je prehitel v 28. krogu, ko je švignil mimo Carlosa Sainza. Pet krogov pozneje je svojega toro rossa ob stezi parkiral Brendon Hartley, zaradi česar je na stezo 'zapeljal' virtualni varnostni avtomobil. To so dirkači izkoristili in se namenili v bokse po nove komplete gum. Vettel je bil na stezi drugi najhitrejši (za Verstappnom), pridno je topil prednost dirkačev pred seboj in se povzpel vse do sedmega mesta, ko je začel lov na Sergia Pereza in ga v 51. krogu tudi prehitel.

Nemec se višje od četrtega mesta ni mogel povzpeti, po lestvici navzgor se je medtem prebijal tudi Hamilton, ki se je prebil v najboljšo deseterico, na koncu se je za deveto mesto udaril še s Fernandom Alonsom, ki v mclarnu ni imel realnih možnosti za dobljeni dvoboj.

Dirna za VN Mehike, Ciudad de Mexico

Končni vrstni red (71/71): 1. M. VERSTAPPEN R.B. 1:36:26,550 2. V. BOTTAS Mercedes +19,678 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 54,007 4. S. VETTEL Ferrari 1:00,078 5. E. OCON F. India 1 krog 6. L. STROLL Williams 1 krog 7. S. PEREZ F. India 1 krog 8. K. MAGNUSSEN Haas 1 krog 9. L. HAMILTON Mercedes 1 krog 10. F. ALONSO McLaren 1 krog 11. F. MASSA Williams 1 krog 12. S. VANDOORNE McLaren 1 krog 13. P. GASLY T. Rosso 1 krog 14. P. WEHRLEIN Sauber 2 kroga 15. R. GROSJEAN Haas 2 kroga Odstop: Ricciardo, Hülkenberg, Hartley, Ericsson, Sainz Skupni vrstni red, dirkači: 1. L. HAMILTON Mercedes * 333 2. S. VETTEL Ferrari 277 3. V. BOTTAS Mercedes 262 4. D. RICCIARDO Red Bull 192 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 178 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 148 7. S. PEREZ F. India 92 8. E. OCON F. India 83 9. C. SAINZ T. R./Ren. 54 10. L. STROLL Williams 40 ... * - svetovni prvak Moštva: 1. MERCEDES 595 5. WILLIAMS 76 2. FERRARI 455 6. TORO ROSSO 53 3. RED BULL 340 7. RENAULT 48 4. F. INDIA 175 8. HAAS 47

Mitja Lisjak