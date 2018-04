Formula 1 v živo: VN Kitajske

V prvenstvu ima Vettel 17 točk prednosti pred Hamiltonom

15. april 2018 ob 07:37,

zadnji poseg: 15. april 2018 ob 08:17

Šanghaj - MMC RTV SLO

Ob 8.10 se je začela tretja letošnja dirka voznikov formule ena, točke se tokrat delijo v Šanghaju.

Po 7. krogu vodi vodilni v svetovnem prvenstvu Sebastian Vettel (Ferrari), ki je pri štartu unovčil najboljši štartni položaj. Drugi je Valtteri Bottas, tretji pa Max Verstappen. Slabše sta štartala Kimi Räikkönen, ki v prvem zavoju napadal Vettla, na koncu pa je padel na četrto mesto. Lewis Hamilton je prvi krog končal tik za njim.

Na prvih dveh dirkah je slavil Vettel, ki si želi še tretje zmage. Do zdaj so prav vsi dirkači, ki so dobili uvodne tri dirke za svetovno prvenstvo, idealen začetek sezone pretvorili v naslov svetovnega prvaka.

Kvalifikacije: 1. S. VETTEL Ferrari 2. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 3. V. BOTTAS Mercedes 4. L. HAMILTON Mercedes 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 6. D. RICCIARDO Red Bull 7. N. HÜLKENBERG Renault 8. S. PEREZ Force India 9. R. GROSJEAN Haas 10. C. SAINZ Renault Dirkači (2/21): 1. S. VETTEL Ferrari 50 2. L. HAMILTON Mercedes 33 3. V. BOTTAS Mercedes 22 4. F. ALONSO McLaren 16 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 15 6. N. HÜLKENBERG Renault 14 7. D. RICCIARDO Red Bull 12 8. P. GASLY Toro Rosso 12 9. K. MAGNUSSEN Haas 10 10. M. VERSTAPPEN Red Bull 8

S. J.