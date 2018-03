Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 22 glasov Ocenite to novico! Sebastian Vettel je ponovil lansko zmago v Melbournu, Lewis Hamilton, ki je bil daleč najhitrejši v kvalifikacijah, pa se je lahko le prijel za glavo. Foto: Reuters Hamilton je dirko začel z najboljšega položaja, na koncu pa osvojil drugo mesto. Mercedes ni mogel skriti razočaranja. Foto: Reuters Sorodne novice Hamilton z Vettlovega obraza izbrisal nasmešek Dodaj v

Vettel se je v Melbournu vendarle zadnji smejal

Odlična taktika Ferrarija in 48. Vettlova zmaga kariere

25. marec 2018 ob 07:20,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 08:06

Melbourne - MMC RTV SLO, STA

Uvodna dirka sezone svetovnega prvenstva formule ena se je končala z zmagoslavjem Sebastiana Vettla, čeprav je po kvalifikacijah vse kazalo na to, da ima najboljše karte Lewis Hamilton.

Hamilton se je moral na koncu zadovoljiti z drugim mestom. Štartal je dobro, obdržal vodilni položaj pred Ferrarijema, ko je šel dirkač Mercedesa po tretjini dirke po nove (mehkejše) pnevmatike, pa je vodstvo prevzel Vettel. Nemec je šel v bokse v idealnem trenutku, v 29. krogu, ob virtualnem varnostnem avtu (ob okvari dirkalnika Romaina Grosjeana), na stezo pa je prišel pred Hamiltonom. Vodstvo je obdržal do cilja. Hamilton ga je sicer poskušal prehiteti, približal se je na šest desetink, a več mu ni uspelo.

Uspeh Ferrarija, ki je izbral odlično taktiko, je s tretjim mestom dopolnil Kimi Räikkönen. Četrti je bil Daniel Ricciardo v Red Bullu. Odlično dirko je imel Fernando Alonso, ki je z očitno konkurenčnejšim McLarnom končal na petem mestu.

Vettel, ki je štartal s tretjega položaja, je slavil 48. zmago kariere, tretjo na stezi v Albert Parku. Šele petič se je zgodilo, da je Vettel zmagal, potem ko ni startal iz prve vrste. Če ga je po sobotnih kvalifikacijah Hamilton izzival, da mu je z neverjetnim hitrim krogom zbrisal nasmeh z obraza, je Nemec tokrat tisti, ki se je zadnji smejal, medtem ko so pri Mercedesu finiš dirke spremljali precej sklonjenih glav.

Pri Ferrariju slavje vseeno ni bilo preveč bučno, saj so se zavedali, da so imeli tudi nekaj sreče. "Zelo dober občutek ob zmagi. Z varnostnim avtomobilom smo imeli precej sreče. Naravnost odlično se je izteklo. Hamilton je vršil pritisk, nato pa popustil in v zadnjih petih krogih le še užival. A kljub vsemu, treba bo narediti še nekaj domače naloge," je povedal Vettel.

Hamilton je poudaril, da mimo Vettla ni mogel: "Naš dirkalnik je bil danes vrhunski, a konkurenti so naredili boljše delo. Pod črto lahko rečem, da imamo znova odlične pogoje za zmage, a je na tej progi res težko prehitevati. Poskušal sem vse, a ni šlo mimo, zadnjih pet krogov sem nato le še varčeval motor."

Poleg Mercedesa je razočarano tudi moštvo Haas. Kevin Magnussen in Romain Grosjean sta namreč odstopila zaradi tehnične okvare.

Skupno bo v sezoni 2018 na sporedu 21 dirk, naslednja bo 8. aprila v Bahrajnu.

Končni vrstni red po 58 krogih: 1. S. VETTEL Ferrari 1:29:33,283 2. L. HAMILTON Mercedes +5,036 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 6,309 4. D. RICCIARDO Red Bull 7,069 5. F. ALONSO McLaren 27,886 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 28,945 7. N. HÜLKENBERG Renault 32,671 8. V. BOTTAS Mercedes 34,339 9. S. VANDOORNE McLaren 34,921 10. C. SAINZ Renault 45,722 11. S. PEREZ Force India 46,817 12. E. OCON Force India 1:00,278 13. C. LECLERC Sauber 1:15,759 14. L. STROLL Williams 1:18,288 15. B. HARTLEY Toro Rosso 1 krog

T. O.