Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pekka Tuokkola je bil veliki junak že v polfinalu proti Dunaju, v finalu pa je spravljal napadalce Salzburga v obup. Foto: MMC RTV SLO Salzburg je že drugič v štirih letih izgubil odločilno finalno tekmo proti Bolzanu na domačem ledu. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Bolzano v Salzburgu do drugega naslova v Ligi Ebel

Vratar Pekka Tuokkola junak

20. april 2018 ob 23:02

Salzburg - MMC RTV SLO

Hokejisti Bolzana so na sedmi tekmi finala Lige Ebel v Salzburgu premagali rdeče bike s 3:2 in dobili serijo s 4:3 v zmagah. Za južnotirolsko ekipo je to drugi naslov po sezoni 2013/14.

Temelje so hokejisti Bolzana postavili na šestiu v torek tekmi, ko so doma slavili s 6:3 in izid v zmagah izenačili na 3:3. Salzburg je pred tem že imel zaključni plošček za končni uspeh po zmagi s 6:5 v podaljšku na peti tekmi.

Na odločilni tekmi pred 3.400 gledalci v razprodani Volksgarten Areni so Italijani blesteli v prvi tretjini. V 14. minuti je zadel Dominic Monrado, minuto zatem pa še Christopher De Sousa. V drugi tretjini so gostitelji pritisnili, a vratar Pekka Tuokkola je bil nepremagljiv. Luka Frigo je po lepem protinapadu v 26. minuti povišal na 0:3.

V zadnji tretjini so rdeči biki krenili na vse ali nič. Razmerje v strelih na vrata je bilo kar 14:1. Pet minut pred koncem je Layne Viveiros znižal na 1:3. Tri minute pred zadnjim piskom sirene je Bernhard Starkbaum zapustil vrata, ob igri šestih proti petim je Peter Müller minuto in pol pred koncem zadel za 2:3. Starkbaum je takoj po sodniškem metu na sredini igrišča znova zapustil vrata, vendar silovit pritisk v zadnji minuti ni obrodil sadov. Razmerje v strelih na vrata je bilo kar 32:15.



Kapetan Egger sanjsko končal kariero

"Preprosto neverjetno, ko pomislim, kako smo začeli sezono. S sedmimi zmagami po 23 tekmah smo bili daleč od končnice. Zares smo se dvignili. najlepša stvar je, da lahko po zadnji tekmi kariere dvignem pokal," je bil navdušen dolgoletni kapetan Alexander Egger.

Trener Kai Suikkanen, ki ima na mizi ponudbo Dunaja, je dodal: "V končnici smo premagali KAC, Dunaj in Salzburg. Naš naslov je popolnoma zaslužen."

Slovenski vratar Luka Gračnar pri Salzburgu tudi tokrat ni dobil priložnosti za igro. Salzburg ostaja pri šestih zmagah v tem regionalnem tekmovanju, zadnjo ima iz sezone 2015/16. Že pred finalom je postal avstrijski prvak, saj so se v finalni seriji srečali z neavstrijsko ekipo.

Pred štirimi leti je Bolzano do naslova prav tako prišel v Salzburgu, ko je v podaljšku odločil Žiga Pance.

Liga Ebel, finale, sedma tekma:

SALZBURG - BOLZANO 3:4

2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

3.400; Viveiros 55., Müller 59.; Monardo 14., DeSousa 15., Frigo 26.

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrali so na štiri zmage.

A. G.