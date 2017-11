Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je v tej sezoni zbral že 24 točk (9 golov, 15 podaj). Foto: Reuters Dodaj v

Črna serija Los Angelesa dobila novo poglavje

Anže Kopitar podal pri edinem golu Kraljev

23. november 2017 ob 09:16

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po šestem porazu na zadnjih sedmih tekmah hokejisti Los Angelesa niso več vodilna ekipa v pacifiški diviziji. Tokrat je Kralje v Staples Centru z 2:1 premagal Winnipeg, v vratih katerega je blestel Steve Mason z 38 obrambami.

Los Angeles je na vrhu Pacifika zamenjal novinec v Ligi NHL Vegas, ki je s 4:2 slavil v Anaheimu.

Jetsi, ki so v Los Angeles prišli na krilih štirih zmag v zadnjih petih obračunih, so povedli osem sekund pred koncem prve tretjine z zadetkom Adama Lowryja. Za Kralje je bila spet usodna zadnja minuta druge tretjine, ko je Jonathana Quicka (25 obramb) ugnal Patrik Lane. Winnipeg je oba gola dosegel ob številčni premoči.

Upanje navijačem Los Angelesa je z golom v 45. minuti vlil Tyler Toffoli, ki je ob igralcu več na ledu zadel za priključek. Med podajalci je bil tudi Anže Kopitar. "To se zgodi, če ne odigraš popolne tekme. Ponavadi je dovolj dobro, da izgubiš za en gol. Moramo zaustaviti krvavenje, obrniti ladjo in jo spet pognati," je bil slikovit Kopitar.

Skrb vzbujajoča je predvsem igra v napadu, saj Kralji v zadnjih šestih porazih niso dosegli več kot dva gola. Tokrat je imel največ zaslug vratar Winnipega Mason, ki je začel tekmo prvič po 11. novembru.

LOS ANGELES - WINNIPEG 1:2

Toffoli 46. (podaja Kopitar); Lowry 20., Laine 40.

BUFFALO - MINNESOTA 4:5

DETROIT - EDMONTON 2:6

FLORIDA - TORONTO ** 2:1

NEW JERSEY - BOSTON ** 2:3

NY ISLANDERS - PHILADELPHIA * 4:3

PITTSBURGH - VANCOUVER 2:5

WASHINGTON - OTTAWA 5:2

CAROLINA - NY RANGERS 1:6

COLUMBUS - CALGARY * 1:0

TAMPA BAY - CHICAGO * 3:2

NASHVILLE - MONTREAL ** 3:2

COLORADO - DALLAS 3:0

ARIZONA - SAN JOSE 1:3

ANAHEIM - VEGAS 2:4

* - kazenski streli; ** - podaljšek

Tekme 24. novembra:

BOSTON - PITTSBURGH

PHILADELPHIA - NY ISLANDERS

MINNESOTA - COLORADO

ANAHEIM - WINNIPEG

WASHINGTON - TAMPA BAY

VEGAS - SAN JOSE

BUFFALO - EDMONTON

NEW JERSEY - VANCOUVER

NY RANGERS - DETROIT

COLUMBUS - OTTAWA

CAROLINA - TORONTO

ST. LOUIS - NASHVILLE

DALLAS - CALGARY

ARIZONA - LOS ANGELES

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 21 16 3 2 34 TORONTO MAPLE LEAFS 23 14 8 1 29 DETROIT RED WINGS 22 10 9 3 23 BOSTON BRUINS 20 9 7 4 22 OTTAWA SENATORS 20 8 6 6 22 MONTREAL CANADIENS 23 8 12 3 19 FLORIDA PANTHERS 21 8 11 2 18 BUFFALO SABRES 22 5 13 4 14 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 22 14 7 1 29 NEW JERSEY DEVILS 21 12 5 4 28 NEW YORK ISLANDERS 21 12 7 2 26 PITTSBURGH PENGUINS 23 11 9 3 25 WASHINGTON CAPITALS 23 12 10 1 25 NEW YORK RANGERS 22 11 9 2 24 CAROLINA HURICANES 20 9 7 4 22 PHILADELPHIA FLYERS 22 8 9 5 21 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 22 16 5 1 33 WINNIPEG JETS 21 13 5 3 29 NASHVILLE PREDATORS 21 13 6 2 28 COLORADO AVALANCHE 20 11 8 1 23 CHICAGO BLACKHAWKS 21 10 8 3 23 MINNESOTA WILD 21 10 8 3 23 DALLAS STARS 22 11 10 1 23 PACIFIŠKA DIVIZIJA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 20 13 6 1 27 LOS ANGELES KINGS 22 12 8 2 26 CALGARY FLAMES 21 12 8 1 25 VANCOUVER CANUCKS 22 11 8 3 25 SAN JOSE SHARKS 20 11 8 1 23 ANAHEIM DUCKS 21 10 8 3 23 EDMONTON OILERS 22 8 12 2 18 ARIZONA COYOTES 24 5 16 3 13

R. K.