Hokejisti Los Angelesa v vse slabšem položaju

Hat-trick Kana

24. februar 2017 ob 08:09

New York - MMC RTV SLO

Boston je v boju ekip, ki se potegujejo za preboj v končnico Lige NHL, v gosteh premagal Los Angeles s 4:1.

Tako Brad Marchand kot David Pastrnak sta za Kosmatince dosegla 26. gol v sezoni, v zadnjih 62 sekundah sta plošček v prazno mrežo poslala Dominic Moore (sploh prvi gol po 26 tekmah) in David Krejči. Edini gol za Kralje je dosegel Kevin Gravel, za 24-letnega Američana je bil to sploh prvi gol v Ligi NHL.

Deveto mesto, a v različnih okoliščinah

Obe ekipi sta zdaj v svojih konferencah na 9. mestu, a v različnih okoliščinah. Boston je pod vodstvom novega trenerja Bruca Cassidyja dobil pet od zadnjih šestih tekem, Los Angeles pa je na zadnjih osmih tekmah klonil še šestič.

Trojček Patricka Kana

Chicago je s 6:3 premagal Arizono. Pri zmagovalcih je blestel Patrick Kane, ki je tretjič v karieri dosegel hat-trick.

Liga NHL, tekme 23. februarja:

LOS ANGELES - BOSTON 1:4

Gravel 19.; Marchand 4., Pastrnak 25.,

Moore 59., Krejci 60.



TORONTO - NY RANGERS * 1:2

MONTREAL - NY ISLANDERS 0:3

TAMPA BAY - CALGARY 2:3

NASHVILLE - COLORADO 4:2

CHICAGO - PHOENIX 6:3

* - po kazenskih strelih



Tekme 24. februarja:

WASHINGTON - EDMONTON

FLORIDA - CALGARY

CAROLINA - OTTAWA

DALLAS - ARIZONA

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 61 32 21 8 72 OTTAWA SENATORS 58 32 20 6 70 TORONTO MAPLE LEAFS 60 28 20 12 68 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 59 40 12 7 87 PITTSBURGH PENGUINS 59 37 14 8 82 NEW YORK RANGERS 60 39 19 2 80 WILD CARD COLUMBUS BLUE JACKETS 58 37 16 5 79 NEW YORK ISLANDERS 60 29 21 10 68 ------------------------------------- BOSTON BRUINS 61 31 24 6 68 FLORIDA PANTHERS 59 28 21 10 66 PHILADELPHIA FLYERS 60 28 25 7 63 BUFFALO SABRES 60 26 24 10 62 TAMPA BAY LIGHTNING 60 27 25 8 62 NEW JERSEY DEVILS 60 25 25 10 60 DETROIT RED WINGS 60 24 26 10 58 CAROLINA HURICANES 56 24 24 8 56 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 59 39 14 6 84 CHICAGO BLACKHAWKS 61 38 18 5 81 ST. LOUIS BLUES 60 31 24 5 67 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 60 35 18 7 77 EDMONTON OILERS 61 33 20 8 74 ANAHEIM DUCKS 62 32 20 10 74 WILD CARD NASHVILLE PREDATORS 60 29 22 9 67 CALGARY FLAMES 61 31 26 4 66 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 60 29 27 4 62 WINNIPEG JETS 63 28 29 6 62 VANCOUVER CANUCKS 60 26 28 6 58 DALLAS STARS 60 23 27 10 56 ARIZONA COYOTES 59 21 31 7 49 COLORADO AVALANCHE 59 16 40 3 35

S. J.