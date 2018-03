Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Jeseničani so v četrtfinalu s 4:0 v zmagah odpravili Olimpijo. Foto: www.alesfevzer.com Finalist bo znan najpozneje naslednjo soboto. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Jeseničani kujejo načrt za presenečenje

Igrali bodo na tri zmage

21. marec 2018 ob 14:31

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic v četrtek ob 20. uri v Italiji proti Rittnu začenjajo polfinalno serijo alpske lige. V vlogo favoritov železarji postavljajo Ritten, a verjamejo v presenečenje.

Jeseničani so si mesto med četverico alpske lige zagotovili proti Ljubljančanom, italijanski prvak Ritten je bil boljši od mladinske ekipe Red Bull Salzburg.

Kot je povedal predsednik kluba Anže Pogačar, je ekipa izpolnila vse zadane cilje za to sezono. "Rezultate bi morali ceniti, spoštovati, ker smo hokej vrnili na profesionalno raven," je dejal Pogačar, ki verjame, da lahko ekipa naredi še korak več.

"Ritten je ena ekip Italije z največ trofejami. Je drugačna ekipa, bolj izkušena kot naša, igra drugačen hokej. V določeni meri želi igrati kot slovenska reprezentanca. Čuti se finski pridih. So favoriti, mi bomo vse naredili, da jih presenetimo. Velik korak lahko naredimo že v četrtek v Rittnu. Vsaka tekma je tekma zase in skupek odloči," je o polfinalnih tekmecih dejal glavni trener Gaber Glavič. Večjih zdravstvenih težav Glavič nima, vračata se Žan Jezovšek in Miha Brus.

"Paziti bo treba na protinapade, prekinitve. Tu so močni. Imajo več izrazitih strelcev, potrebovali bodo manj priložnosti za gol. Če bomo igrali v njihovi tretjini, smo zelo nevarni. Tu bomo lahko iskali svoje priložnosti," je še povedal Glavič.

Kapetan Andrej Tavželj je priznal, da na začetku sezone ni verjel v polfinale alpske lige. Ekipa drži skupaj, kar je zanj ključ do uspehov. "Sezona je več kot uspešna. Kar se tiče končnice, pokazali smo šibkosti. Ko smo se pripravili na tekmo, izkoristili svoje močne strani, smo pokazali, da nam tekmec zelo težko parira. Proti Rittnu nam more ostati v glavo, da smo samozavestni. Tekmeca bomo z veliko drsanja spravljali v težave. Nismo favoriti, daleč pa je od tega, da smo brez možnosti."

Od ponedeljka so se Jeseničani taktično pripravljali na Ritten. "Velik poudarek smo dali na igro z igralcem več. Mislim, da smo pripravljeni," je dejal Tavželj.

Igrajo na tri zmage. Druga tekma bo v soboto na Jesenicah.

R. K.