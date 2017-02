Jeseničani po preobratu ugnali vodilno ekipo Alpske lige

Žan Us zbral 33 obramb

18. februar 2017 ob 21:00

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v 7. krogu drugega dela Alpske lige v gosteh premagali italijanski Ritten (1:2) in so v zelo dobrem položaju pred končnico.

Uvodne minute so pokazale, da bodo Jeseničani to pot igrali bolj obrambno naravnan hokej, svoje priložnosti pa iskali v protinapadih. Strnili so vrste v srednji tretjini, tako da so domačim pošteno otežili organizacijo njihovih napadov. Gostitelji, ki so še vedno na vrhu lestvice z 18 točkami, so povedli v 18. minuti, ko je zadel Oscar Ahlströhm. Tudi v drugi tretjini je bil Ritten bolj nevaren, a sta mreži mirovali.

V 42. minuti je bil izključen Sašo Rajsar, minuto zatem pa je Nejc Berlisk z igralcem manj izenačil po protinapadu. Železarji so dobili zalet in v 49. minuti je Marjan Manfreda po podaji Aleksandra Magovca dosegel odločilni zadetek. V zadnjih minutah so se gostje spremenili in Rittenu je šele 25 sekund pred koncem uspelo iz vrat potegniti vratarja Patricka Killeena.

Razmerje v strelih na vrata je bilo 34:21, blestel je Žan Us. Jeseničani so prišli do tretje zmage v četrtem dvoboju z Rittnerjem v tej sezoni.

Drugi del, 7. krog, skupina za razvrstitev:

RITTEN - SIJ ACRONI JESENICE

1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

680; Ahlströhm 18.; Berlisk 43., Manfreda 49.



PUSTERTAL - FELDKIRCH



ASIAGO - LUSTENAU

Lestvica: * x RITTEN 7 3 1 1 2 +7 18 (6) PUSTERTAL 6 2 2 1 1 +6 15 (4) SIJ ACRONI JESENICE 7 3 1 1 2 +1 14 (2) ASIAGO 6 3 0 2 1 +1 11 (0) LUSTENAU 7 2 1 0 4 -2 9 (1) FELDKIRCH 7 2 0 0 5 -13 6 (0) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela

A. G.