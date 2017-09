Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Miha Brus je v zadnji tretjini zadel za končno zmago Jeseničanov s 4:0. Foto: BoBo Dodaj v

Jeseničani z visoko zmago iz Brunica

Železarji delo opravili že v prvi tretjini tekme

27. september 2017 ob 22:14

Brunico - MMC RTV SLO

Hokejisti Jesenic so v 5. krogu Alpske lige v gosteh gladko odpravili Pustertal. Iz Brunica vračajo z zmago 4:0.

Železarji so delo opravili že v prvi tretjini, v kateri so do vrha napolnili mrežo gostiteljev in na prvi odmor odšli s prednostjo treh zadetkov. Prvi je mrežo po akciji Erika Svetine in Tadeja Čimžarja že po 90 sekundah zatresel Blaž Tomaževič, vodstvo je v 8. minuti podvojil Svetina.

Vratar Thomas Tragust je moral po plošček v svojo mrežo v 14. minuti še tretjič, tokrat ga je po podaji Žana Jezovška premagal Aleksandar Magovac. Tragust je vratarjev prostor prepustil Alexandru Kinkelinu.

V drugi tretjini sta mreži obmirovali, v zadnji so železarji izkoristili power play in zadeli še četrtič. Zaradi spotikanja je bil izključen Danny Elliscasis, varovanci Gabra Glaviča so številčno prednost na ledu izkoristili, 15 minut pred koncem je po podaji Markusa Piispanena v polno zadel kapetan Miha Brus.

Gostitelji so sicer na vrata nepremagljivega Clarka Saundersa sprožili 23 strelov.

Alpska liga, 5. krog:

PUSTERTAL - SIJ ACRONI JESENICE

0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Tomaževič 2., Svetina 8., Magovac 14., Brus 46.



SALZBURG MLADI - GARDENA 8:3

KITZBÜHEL - NEUMARKT 4:0



RITTNER - KAC MLADI 6:1

CORTINA - FELDKIRCH

Četrtek:

STERZING - FASSA



ZELL AM SEE - BREGENZERWALD 6:3

Nedelja ob 20.00:

SŽ OLIMPIJA - LUSTENAU

Lestvica: * x RITTNER 5 5 0 0 0 +17 15 ZELL AM SEE 5 4 1 0 0 +8 14 CORTINA 5 3 1 0 1 +9 11 SIJ ACRONI JESENICE 4 3 0 1 0 +7 10 ASIAGO 4 2 1 1 0 +5 9 SŽ OLIMPIJA 5 3 0 0 2 +4 9 BREGENZERWALD 5 3 0 0 2 0 9 VIPITENO 4 2 1 0 1 +9 8 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. L.