Kingsi proti San Joseju doživeli četrti zaporedni poraz

Boston izgubil po podaljšku

16. januar 2018 ob 07:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NHL izgubili kalifornijski obračun s San Josejem. Ta je bil v Staples Centru boljši s 4:1.

Gostiteljem je sive lase povzročal gostujoči vratar Martin Jones, ki je zbral 35 obramb, za nameček so bili zelo razpoloženi še njegovi soigralci, ki so sredi zadnje tretjine povedli s 3:0 in do konca tekme niso dovolili presenečenja.

Prvi gol na tekmi je padel v 5. minuti, ko je po podaji Joonasa Donskoija ob drugi vratnici povsem neovirano v prazno mrežo zadel Chris Tierney. Vodstvo gostov je v drugi tretjini podvojil Barclay Goodrow, ki je odbiti plošček po strelu Dylana DeMela s strelom iz zapestja pospravil za hrbet nemočnega vratarja Darcyja Kuemperja.

Mikkel Boedker je v 50. minuti zadel za 0:3, častni zadetek Los Angelesa je dobre tri minute pozneje dosegel Trevor Lewis. 31-letni Američan je zadel iz neposredne bližine po podaji Mariana Gaborika izza gola. Končni izid je s strelom v prazno mrežo postavil Joe Thornton.

To je bil za kolektiv iz Los Angelesa že četrti zaporedni poraz, predtem so s 4:3 izgubili v Calgaryju, nato doma klonili še pred Nashvillom (3:4) in Anaheimom (2:4).

Liga NHL, tekme 15. januarja:

LOS ANGELES - SAN JOSE 1:4

Lewis 53.; Tierney 5., Goodrow 29., Boedker 50., Thornton 60.

BOSTON - DALLAS * 2:3

COLORADO - ANAHEIM 3:1

MONTREAL - NY ISLANDERS * 4:5

* - podaljšek

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 44 31 10 3 65 WASHINGTON CAPITALS 45 28 14 3 59 BOSTON BRUINS 42 24 10 8 56 TORONTO MAPLE LEAFS 45 25 17 3 53 COLUMBUS BLUE JACKETS 46 25 18 3 53 NEW JERSEY DEVILS 42 22 12 8 52 PITTSBURGH PENGUINS 46 24 19 3 51 NEW YORK ISLANDERS 45 23 18 4 50 ------------------------------------- NEW YORK RANGERS 44 22 17 5 49 PHILADELPHIA FLYERS 43 20 15 8 48 CAROLINA HURRICANES 45 20 17 8 48 DETROIT RED WINGS 43 18 18 7 43 FLORIDA PANTHERS 43 18 19 6 42 MONTREAL CANADIENS 44 18 20 6 42 OTTAWA SENATORS 42 15 18 9 39 BUFFALO SABRES 44 11 24 9 31

Zahodna konferenca:

VEGAS GOLDEN KNIGHTS 42 29 10 3 61 WINNIPEG JETS 46 26 13 7 59 NASHVILLE PREDATORS 42 25 11 6 56 ST. LOUIS BLUES 46 26 17 3 55 CALGARY FLAMES 45 25 16 4 54 LOS ANGELES KINGS 44 24 15 5 53 DALLAS STARS 45 25 17 3 53 MINNESOTA WILD 46 24 17 5 53 ------------------------------------- SAN JOSE SHARKS 42 23 13 6 52 COLORADO AVALANCHE 43 24 16 3 51 CHICAGO BLACKHAWKS 45 22 17 6 50 ANAHEIM DUCKS 45 20 16 9 49 EDMONTON OILERS 46 20 23 3 43 VANCOUVER CANUCKS 45 18 21 6 42 ARIZONA COYOTES 45 10 28 7 27

Tekme 16. januarja:

TORONTO - ST. LOUIS

NY ISLANDERS - NEW JERSEY

NY RANGERS - PHILADELPHIA

DETROIT - DALLAS

NASHVILLE - VEGAS

ARIZONA - SAN JOSE

Mitja Lisjak