Kingsi v končnici tekme strli Edmonton, Kopitar med strelci

Boston se je v derbiju znesel nad New York Rangersi

8. februar 2018 ob 08:44

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v noči na četrtek v Ligi NHL s 5:2 premagali Edmonton. Med strelce se je vpisal tudi Anže Kopitar, ki je minuto pred koncem zatresel prazno mrežo.

Kingsi so se že kmalu po prvem sodniškem metu znašli v prednosti, Kyle Clifford je potreboval zgolj minuto in deset sekund, da je premagal gostujočega vratarja Cama Talbota. Vodstvo so podvojili na začetku druge tretjine, ko je še 16. zadetek v sezoni s strelom iz zapestja dosegel Adrian Kempe. S podajo za zadetek se je izkazal Drew Doughty. To je bila zanj 300. podaja in 400. točka v karieri.

Žilavi Kanadčani so se nato do konca tretjine vrnili. Najprej so izkoristili power play, ko je Leon Draisatl premagal domačega vratarja Darcyja Kuemperja, izid je po dobre pol ure igre izenačil Connor McDavid. 21-letnik je oddrsal v protinapad in z desne strani zadel za 2:2.

Gostitelji so dolgo časa lomili nasprotnika, v prednost jim je uspelo smukniti šele v končnici tekme, ko je v igri z igralcem več zadel Paul LaDue, zmago so potrdili s streloma v prazno mrežo. V 59. minuti je po podaji Anžeta Kopitarja zadel Alex Iafallo, Hrušičan se je v 60. minuti med strelce vpisal še sam.

Liga NHL, tekme 7. februarja:

LOS ANGELES - EDMONTON 5:2

Clifford 2., Kempe 21., LaDue 55., Iafallo 59. (Kopitar), Kopitar 60.



TORONTO - NASHVILLE * 3:2

NY RANGERS - BOSTON 1:6



* - po kazenskih strelih

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 53 36 14 3 75 BOSTON BRUINS 52 33 11 8 74 TORONTO MAPLE LEAFS 56 32 19 5 69 WASHINGTON CAPITALS 53 31 17 5 67 PITTSBURGH PENGUINS 55 30 22 3 63 NEW JERSEY DEVILS 52 27 17 8 62 PHILADELPHIA FLYERS 53 25 19 9 59 COLUMBUS BLUE JACKETS 53 27 22 4 58 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 54 26 22 6 58 CAROLINA HURRICANES 54 24 21 9 57 NEW YORK RANGERS 54 25 24 5 55 FLORIDA PANTHERS 51 23 22 6 52 DETROIT RED WINGS 52 21 23 8 50 MONTREAL CANADIENS 53 22 25 6 50 OTTAWA SENATORS 52 18 25 9 45 BUFFALO SABRES 53 14 29 10 38

Zahodna konferenca:

VEGAS GOLDEN KNIGHTS 53 35 14 4 74 WINNIPEG JETS 54 32 13 9 73 NASHVILLE PREDATORS 52 32 12 8 72 ST. LOUIS BLUES 55 32 20 3 67 DALLAS STARS 54 31 19 4 66 SAN JOSE SHARKS 53 28 17 8 64 MINNESOTA WILD 53 29 19 5 63 COLORADO AVALANCHE 52 29 19 4 62 ------------------------------------- CALGARY FLAMES 53 27 18 8 62 ANAHEIM DUCKS 55 26 19 10 62 LOS ANGELES KINGS 53 29 19 5 63 CHICAGO BLACKHAWKS 53 24 21 8 56 EDMONTON OILERS 52 23 25 4 50 VANCOUVER CANUCKS 53 21 26 6 48 ARIZONA COYOTES 53 12 32 9 33

Tekme 8. februarja:

BUFFALO - NY ISLANDERS

NEW JERSEY - CALGARY

PHILADELPHIA - MONTREAL

OTTAWA - NASHVILLE

TAMPA BAY - VANCOUVER

ST. LOUIS - COLORADO

MINNESOTA - ARIZONA

CHICAGO - DALLAS

SAN JOSE - VEGAS

Mitja Lisjak