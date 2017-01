Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Jeff Carter, Jake Muzzin in Anže Kopitar so sodelovali pri odločilnem zadetku. Foto: Reuters Dustin Brown je izsilil podaljšek. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kopitar podajalec pri vseh treh golih Kraljev

Mož odločitve Jeff Carter

15. januar 2017 ob 08:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so s 3:2 v podaljšku na domačem ledu premagali Winnipeg. Pri vseh treh golih je podaje vpisal Anže Kopitar.

Po dobrih treh minutah je Kralje v vodstvo popeljal Marian Gaborik, ki je izkoristil izvrstno podaji najboljšega slovenskega hokejista. Kopitar je za vrati dobil ploščico, ki mu jo je prepustil Alec Martinez, nato pa zadrsal ob ogradi in z natančno podajo na drugi vratnici našel Slovaka. V drugi tretjini so Jetsi izenačili ob igralcu več na ledu, ko je Petra Budaja premagal Drew Stafford.

Tudi gol za 2:1 so gostje v osmi minuti tretje tretjine dosegli ob številčni premoči na ledu. Z modre črte je streljal Dustin Byfuglien, ploščica pa se je nesrečno odbila od Kopitarjeve drsalke v mrežo. Dobrih pet minut pred koncem so Kingsi izenačili. Derek Forbort je po podaji Kopitarja streljal, do odbite ploščice je v gneči pred vrati prišel kapetan Los Angelesa, a je bil njegov strel tudi blokiran, nato pa je ploščico za hrbet Michaela Hutchinsona, ki je sicer zbral 35 obramb.

Po minuti in pol dodatka je odločil najboljši strelec Kraljev v tej sezoni. Jeff Carter je 23. letos zatresel mrežo, potem ko je Kopitar v nevtralni tretjini priboril ploščico in jo z drsalko podal Jaku Muzzinu, ki jo je popeljal v protinapad, kjer je našel Carterja, ta pa jo je pospravil pod prečko.

Tekme 14. januarja:

LOS ANGELES - WINNIPEG 3:2 - v podaljšku

Gaborik 4. (podaja Kopitar), Brown 55. (podaja Kopitar), Carter 62. (podaja Kopitar); Stafford 36., Byfuglien 48.

BOSTON - PHILADELPHIA 6:3

COLORADO - NASHVILLE 2:3

MONTREAL - NY RANGERS 5:4

OTTAWA - TORONTO 2:4

DETROIT - PITTSBURGH 6:3

FLORIDA - COLUMBUS 4:3

CAROLINA - NY ISLANDERS 7:4

ARIZONA - ANAHEIM 0:3

DALLAS - MINNESOTA 4:5

EDMONTON - CALGARY 2:1 - kazenski streli

SAN JOSE - ST. LOUIS 0:4

Tekme 15. januarja:

WASHINGTON - PHILADEPHIA

VANCOUVER - NEW JERSEY

CHICAGO - MINNESOTA

ANAHEIM - ST. LOUIS

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 44 27 11 6 60 BOSTON BRUINS 46 23 18 5 51 TORONTO MAPLE LEAFS 41 19 13 8 48 OTTAWA SENATORS 41 22 15 4 48 FLORIDA PANTHERS 45 20 17 8 48 TAMPA BAY LIGHTNING 44 20 20 4 44 DETROIT RED WINGS 43 18 19 6 42 BUFFALO SABRES 42 16 17 9 41 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACKETS 42 29 9 4 62 WASHINGTON CAPITALS 42 28 9 5 61 PITTSBURGH PENGUINS 42 26 11 5 57 NEW YORK RANGERS 44 28 15 1 57 PHILADELPHIA FLYERS 45 22 17 6 50 CAROLINA HURICANES 43 21 15 7 49 NEW JERSEY DEVILS 44 17 18 9 43 NEW YORK ISLANDERS 41 16 17 8 40 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 41 27 9 5 59 CHICAGO BLACKHAWKS 45 27 13 5 59 ST. LOUIS BLUES 43 22 16 5 49 NASHVILLE PREDATORS 43 20 16 7 47 DALLAS STARS 44 18 18 8 44 WINNIPEG JETS 46 20 22 4 44 COLORADO AVALANCHE 41 13 27 1 27 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS 45 24 13 8 56 EDMONTON OILERS 45 23 15 7 53 SAN JOSE SHARKS 43 25 16 2 52 CALGARY FLAMES 46 23 20 3 49 LOS ANGELES KINGS 43 22 17 4 48 VANCOUVER CANUCKS 44 20 19 5 45 ARIZONA COYOTES 42 13 23 6 32

T. J.