Kopitarjevi podaji pri zmagi Kraljev v Dallasu

Osem od naslednjih desetih tekem igra LA v gosteh

31. januar 2018 ob 09:18

Dallas - MMC RTV SLO

Napad na končnico Lige NHL so hokejisti Los Angelesa po premoru zvezd začeli z zmago s 3:0 v Dallasu, katere junak je bil vratar Dracy Kuemper. Izkazal se je tudi Anže Kopitar.

Kuemper, ki je začel drugo tekmo namesto poškodovanega Jonathana Quicka, je ustavil vseh 28 strelov na svoja vrata in ostal nepremagan devetič v karieri. "Fantje pred mano so mi močno olajšali nalogo. Bilo je zabavno igrati," je obrambo Kraljev pohvalil Kuemper, ki je drugič v sezoni ohranil mrežo nedotaknjeno. Njegov izkupiček v prvi sezoni z Los Angelesom je 7-1-3.

Kopitar je bil med podajalci pri uvodnih golih Los Angelesa. Mrežo gostiteljev je v četrti minuti načel Paul LaDue. To je bil njegov prvi gol v karieri. Na začetku druge tretjine se je med strelce vpisal še Drew Doughty. Končni izid je v 42. minuti postavil Alec Martinez.

Zmaga je vredna še toliko več, saj je Dallas neposredni tekmec Kraljev v boju za končnico. Vratar Dallasa Ben Bishop je zbral 39 obramb.

Los Angeles osem od naslednjih desetih tekem igra na gostovanju. Najprej je na vrsti Nashville.

DALLAS - LOS ANGELES 0:3

LaDue 4. (podaja Kopitar), Doughty 26. (Kopitar), Martinez 42.



BOSTON - ANAHEIM 1:3

BUFFALO - NEW JERSEY 1:3

NY ISLANDERS - FLORIDA 1:4

PITTSBURGH - SAN JOSE 5:2

CAROLINA - OTTAWA 2:1

COLUMBUS - MINNESOTA ** 2:3

ST. LOUIS - MONTREAL 3:1

NASHVILLE - CHICAGO 1:2

WINNIPEG - TAMPA BAY 3:1

CALGARY - VEGAS 2:4

VANCOUVER - COLORADO * 4:3

* - podaljšek; ** - kazenski streli

Tekme 31. januarja:

TORONTO - NY ISLANDERS

DETROIT - SAN JOSE

WASHINGTON - PHILADELPHIA



Tekme 1. februarja:

BOSTON - ST. LOUIS

BUFFALO - FLORIDA

NEW JERSEY - PHILADELPHIA

NY RANGERS - TORONTO

CAROLINA - MONTREAL

OTTAWA - ANAHEIM

WINNIPEG - VEGAS

NASHVILLE - LOS ANGELES

CALGARY - TAMPA BAY

EDMONTON - COLORADO

ARIZONA - DALLAS

VANCOUVER - CHICAGO

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 50 34 13 3 71 BOSTON BRUINS 48 29 11 8 66 WASHINGTON CAPITALS 49 29 15 5 63 TORONTO MAPLE LEAFS 51 28 18 5 61 PITTSBURGH PENGUINS 52 28 21 3 59 NEW JERSEY DEVILS 49 25 16 8 58 COLUMBUS BLUE JACKETS 50 27 19 4 58 PHILADELPHIA FLYERS 49 24 17 8 56 ------------------------------------- NEW YORK RANGERS 50 25 20 5 55 NEW YORK ISLANDERS 51 25 21 5 55 CAROLINA HURRICANES 50 23 19 8 54 FLORIDA PANTHERS 48 20 22 6 46 DETROIT RED WINGS 48 19 21 8 46 MONTREAL CANADIENS 50 20 24 6 46 OTTAWA SENATORS 48 15 24 9 39 BUFFALO SABRES 50 14 27 9 37 ZAHODNA KONFERENCA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 49 33 12 4 70 WINNIPEG JETS 51 30 13 8 68 NASHVILLE PREDATORS 48 29 12 7 65 ST. LOUIS BLUES 52 31 18 3 65 DALLAS STARS 51 28 19 4 60 SAN JOSE SHARKS 49 26 16 7 59 LOS ANGELES KINGS 50 27 18 5 59 MINNESOTA WILD 50 27 18 5 59 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 51 25 17 9 59 COLORADO AVALANCHE 49 27 18 4 58 CALGARY FLAMES 50 25 17 8 58 CHICAGO BLACKHAWKS 50 24 19 7 55 EDMONTON OILERS 49 22 24 3 47 VANCOUVER CANUCKS 50 20 24 6 46 ARIZONA COYOTES 50 12 29 9 33

