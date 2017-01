Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Teemu Selanne je s Finsk oosvojil štiri olimpijske medalje, a nikoli se ni veselil zlata. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Koviu, Selanne in Sakic bodo novi člani hiše slavnih

Slovesnost bo 21. maja v Kölnu

17. januar 2017 ob 18:59

Köln - MMC RTV SLO

Mednarodna hokejska zveza bo 21. maja v Kölnu v hišo slavnih sprejela nove junake. Med temi so Finca Teemu Selanne in Saku Koivu, Kanadčan Joe Sakic, Nemec Uwe Krupp, Avstrijec Dieter Kalt starejši in Američanka Angela Ruggiero.

Koivu, Selanne in Sakic so imeli izvrstne reprezentančne in klubske kariere, vsi trije so pustili pečat tudi v Ligi NHL. Koivu je v njej odigral 1124 tekem rednega dela in 79 končnice, kariero pa je končal kot soigralec Selanneja pri Anaheimu.

46-letni Selanne je velja za enega najboljših hokejistov v zgodovini, na 1451 tekmah rednega dela v Ligi NHL je zbral 1457 točk. V 21 sezonah je dosegel 684 zadetkov, trikrat jih je zbral več kot 50 v eni sezoni. Leta 2007 jer osvojil tudi Stanleyjev pokal.

Številke iz NHL so impresivne tudi pri 47-letnem Sakicu. Odigral je 1378 tekem, dosegel pa 625 zadetkov in prispeval še 1106 podaj. Leta 1996 in 2001 je s Coloradom osvojil Stanleyjev pokal.

V tej hiši slavnih sta tudi dva Slovenca, Ernest Aljančič starejši in Rudi Hiti.

A. G.