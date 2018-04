Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! San Jose je zadnji, ki je v končnici zapravil vodstvo s 3:0 v zmagah. Foto: Reuters Toronto se je pobral po lekciji v Bostonu. Foto: Reuters Colorado je presenetil prvo ekipo rednega dela. Foto: Reuters Dodaj v

Krvoločni Morski psi oskubili Racmane

Toronto, New Jersey in Colorado znižali zaostanek

17. april 2018 ob 08:40

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti San Joseja nezadržno brzijo proti konferenčnemu polfinalu Lige NHL. Tokrat so Anaheimu nasuli kar osem golov (8:1) in vodijo že s 3:0 v zmagah. Na drugih bojiščih se je ob zamenjavi gostitelja zapletlo.

Toronto je po dveh gladkih porazih v Bostonu tokrat slavil s 4:2. Prvi nosilec Vzhoda Tampa Bay je izgubil v New Jerseyju s 5:2, najuspešnejša ekipa rednega dela Nashville pa je s 5:3 klonil proti Coloradu. V vseh serijah je 2:1 v zmagah.

Morski psi iz San Joseja so s svojo hitrostjo še tretjič nadigrali Racmane. Po izenačeni prvi tretjini je bil ključen drugi del, ki so ga Sharksi dobili s 4:0. V zadnji tretjini so zabili še tri gole. Med strelce se je vpisalo osem različnih igralcev. San Jose je na treh tekmah nadigral Anaheim s skupno razliko v golih 14:3. Vratar Martin Jones je ustavil 45 strelov.

V San Joseju kljub vodstvu s 3:0 v zmagah ostajajo previdni. Le štirimi ekipami v zgodovini je uspelo nadomestiti zaostanek 0:3. Nazadnje so bili žrtev prav Sharksi, ki so zapravili ogromno prednost proti Los Angelesu v prvem krogu končnice leta 2014.

Javorjevi listi so si opomogli po hudi uri v Bostonu

Toronto je na prvih dveh tekmah v Bostonu izgubil s skupno razliko 12:4, tokrat pa je vrnil udarec. Po izenačenju na 2:2 na uvodu druge tretjine je Javorjeve liste v vodstvo v 35. minuti popeljal Auston Matthews. Končni izid je v 57. minuti postavil Patrick Marleau. Izkazal se je vratar Toronta Frederik Andersen, ki je ustavil 40 strelov.

Štirje goli New Jerseyja v zadnji tretjini

Odločitev na obračunu v New Jerseyju je padla v zadnji tretjini. Tampo je v vodstvo z 2:1 v 41. minuti popeljal Steven Stamkos, nato pa je minilo vse v znamenju Vragov. Will Butcher je v 45. minuti izid izenačil, za vodstvo pa je v 53. minuti poskrbel Stefan Noesen. V zadnji minuti sta se med strelce vpisala še Blake Coleman in Ben Lovejoy.

Silovita uvodna tretjina Colorada

Colorado si je pot do zmage nad Nashvillom tlakoval s tremi zadetki v uvodni tretjini. Na začetku druge je za 4:0 s svojim drugim golom na tekmi zadel Nathan MacKinnon. Razmerje v strelih na gol je bilo 33:32 v korist gostiteljev.

Vzhodna konferenca:

TORONTO - BOSTON (1:2)

4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

van Riemsdyk 18., Marleau 24., 57., Matthews 35.; McQuaid 24., Chara 27.

Obrambe: Andersen 40; Rask 26.

NEW JERSEY - TAMPA BAY (1:2)

5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Hall 33., Butcher 45., Noesen 53., Coleman 60., Lovejoy 60.; Killorn 21., Stamkos 41.

Obrambe: Schneider 34; Vasilevski 36.

Torek:

COLUMBUS - WASHINGTON (2:0)

Sreda:

PHILADELPHIA - PITTSBURGH (1:2)



Zahodna konferenca:

COLORADO - NASHVILLE (1:2)

5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Comeau 2., Bourque 14., MacKinnon 19., 25., Landeskog 59.; Johansen 31., Sissons 48., Watson 59.

Obrambe: Bernier 29; Saros 18, Rinne 15

SAN JOSE - ANAHEIM (3:0)

8:1 (1:1, 4:0, 3:0)

Couture 4., Donskoi 22., Sorensen 24., Fehr 34., Hertl 37., Pavelski 51., Kane 58., Meier 60.; Rakell 14.

Obrambe: Jones 45; Miller 9, Gibson 19

Torek:

LOS ANGELES - VEGAS (0:3)

MINNESOTA - WINNIPEG (1:2)

R. K.