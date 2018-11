V letošnji sezoni Lige NHL sta do zdaj največ pokazali ekipi Nashvilla in Tampe Bay. Calle Jarnkrok (na fotografiji) je odločil sobotni obračun z Los Angelesom, najslabšo ekipo sezone: z igralcem več je izenačil na 3:3, z igralcem manj pa je v 52. minuti dosegel odločilni zadetek. Foto: Reuters Dodaj v

Calle Jarnkrok s hat-trickom potopil Los Angeles

Kopitar se je izkazal z golom in podajo

18. november 2018 ob 09:18

Nashville - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Los Angelesa so po zadetku Anžeta Kopitarja v Nashvillu v drugi tretjini povedli z 1:2, na koncu pa izgubili s 5:3. Osrednji igralec obračuna je bil Calle Jarnkrok.

27-letnemu Švedu je namreč uspel prvi hat-trick kariere v Ligi NHL. Sredi zadnje tretjine je za vodstvo 4:3 zadel ob igralcu manj, zmago pa je potrdil Nick Bonino s strelom v prazna vrata. Ryan Ellis in Roman Josi sta imela po dve podaji.

V prvi tretjini ni bilo zadetkov, gostitelji pa so povedli v 24. minuti (Kyle Turris). Kingsi so pripravili silovit odgovor. Po strelu iz zapestja je v 26. minuti izenačil Nate Thompson, dobro minuto pozneje pa je zadel Kopitar. Domačim je plošček za njihovim golom odvzel Dustin Brown in lepo podal do slovenskega hokejista.

Kopitar je bil tudi podajalec pri zadetku Alexa Iafalla sredi druge tretjine, s katerim je Los Angeles povedel s 3:2, vendar jih v zadnjem delu ni mogel rešiti niti vratar Cal Petersen, ki je imel 38 obramb.

Los Angeles je izgubil četrtič na zadnjih petih tekmah, naslednja tekma ga čaka v ponedeljek, ko bo gostoval pri St. Louisu.

Liga NHL, tekme 17. novembra:

NASHVILLE - LOS ANGELES

5:3 (0:0, 2:3, 3:0)

Turris 24., Jarnkrok 29., 46., 52., Bonino 60.; Thompson 26., Kopitar 27., Iafallo 31. (podaja Kopitar)

NEW JERSEY - DETROIT 2:3

PHILADELPHIA - TAMPA BAY 5:6 (v podaljšku)

MINNESOTA - BUFFALO 2:3

OTTAWA - PITTSBURGH 6:4

NY RANGERS - FLORIDA 4:2

CAROLINA - COLUMBUS 1:4

VANCOUVER - MONTREAL 2:3

ARIZONA - BOSTON 1:2

CALGARY - EDMONTON 4:2

SAN JOSE - ST. LOUIS

Tekme 18. novembra:

NY ISLANDERS - DALLAS

CAROLINA - NEW JERSEY

CHICAGO - MINNESOTA

EDMONTON - VEGAS

ANAHEIM - COLORADO

Vzhodna konferenca: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 20 14 5 1 29 TORONTO MAPLE LEAFS 20 14 6 0 28 COLUMBUS BLUE JACKETS 20 12 6 2 26 BUFFALO SABRES 20 12 6 2 26 BOSTON BRUINS 20 11 6 3 25 MONTREAL CANADIENS 20 11 6 3 25 NEW YORK ISLANDERS 18 10 6 2 22 NEW YORK RANGERS 20 10 8 2 22 -------------------------------------- WASHINGTON CAPITALS 19 9 7 3 21 OTTAWA SENATORS 20 9 8 3 21 PHILADELPHIA FLYERS 20 9 9 2 20 DETROIT RED WINGS 20 9 9 2 20 CAROLINA HURRICANES 19 8 8 3 19 NEW JERSEY DEVILS 18 8 8 2 18 FLORIDA PANTHERS 17 7 7 3 17 PITTSBURGH PENGUINS 18 7 8 3 17 Zahodna konferenca: T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 20 14 5 1 29 MINNESOTA WILD 20 12 6 2 26 SAN JOSE SHARKS 21 11 7 3 25 WINNIPEG JETS 18 11 5 2 24 CALGARY FLAMES 20 11 8 1 23 DALLAS STARS 19 10 7 2 22 COLORADO AVALANCHE 19 9 6 4 22 VANCOUVER CANUCKS 22 10 10 2 22 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 21 8 9 4 20 EDMONTON OILERS 19 9 9 1 19 ARIZONA COYOTES 19 9 9 1 19 CHICAGO BLACKHAWKS 20 7 8 5 19 ST. LOUIS BLUES 18 7 8 3 17 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 20 8 11 1 17 LOS ANGELES KINGS 19 6 12 1 13

