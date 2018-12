Anže Kopitar (desno) v obrambni akciji. Foto: Reuters Dodaj v

Kingsi napolnili mrežo lanskih finalistov

Vegas doživel šele drugi poraz na zadnjih devetih tekmah

9. december 2018 ob 07:57

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Los Angelesa so v Ligi NHL doma s 5:1 premagali Vegas, lanskega finalista Stanleyjevega pokala. Anže Kopitar v slabih 21 minutah ni dosegel točke, sprožil pa je en strel na gol.



Moštvi sta se srečali prvič po prvem krogu končnice v lanski sezoni, ko je Vegas Kingse odpravil s 4:0 v zmagah.



Rus Nikita Šerbak je zadel že na svoji prvi tekmi po prihodu iz Montreala pred tednom dni, Derek Forbort je dosegel gol in podajo, po dve asistenci sta zbrala Jake Muzzin in Michael Amadio, vratar Jonathan Quick pa je ustavil 29 strelov gostov.

Kingsi, ki so zmagali šele drugič na zadnjih šestih tekmah, so se tako otresli zadnjega mesta na lestvici, na katerem je zdaj Chicago.

"Igrali smo proti zelo dobremu moštvu. Trudili smo se vseh 60 minut. Mislim, da smo vsi igrali na polno, nihče si danes ni vzel 'prosto'. Ko to naredimo, smo lahko uspešni. Upam, da nas je to izučilo, saj moramo več zmagovati. Seveda nismo pozabili na dogodke v lanski sezoni, vsaj delno je to za nas majhno zadoščenje," je po zmagi povedal Drew Doughty, ki je na svoji 800. tekmi v Ligi NHL v statistiko vpisal eno podajo.

Vegas je doživel šele drugi poraz na zadnjih devetih srečanjih. Tokrat ni izkoristil niti enega od treh "powerplayev". Za gostitelje je Matt Luff ob igri z igralcem več zadel za vodstvo z 2:1 v 33. minuti.

Los Angeles bo naslednjo tekmo igral v noči na torek v Detroitu, ko bo začel niz štirih zaporednih tekem v gosteh.

Tekme 8. decembra:

LOS ANGELES - VEGAS

5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Šerbak 9., Luff 33., Carter 37., Forbort 43., Thompson 59.; Lindberg 5.

BUFFALO - PHILADELPHIA 2:6

FLORIDA - NY RANGERS 4:5 - po kazenskih strelih

OTTAWA - PITTSBURGH 2:1 - v podaljšku

COLUMBUS - WASHINGTON 0:4



TAMPA BAY - COLORADO 7:1

DETROIT - NY ISLANDERS 2:3

BOSTON - TORONTO 6:3

ARIZONA - SAN JOSE 3:5

CALGARY - NASHVILLE 5:2

Tekme 9. decembra:

ST. LOUIS - VANCOUVER



WINNIPEG - PHILADELPHIA



OTTAWA - BOSTON



CHICAGO - MONTREAL



ANAHEIM - NEW JERSEY



EDMONTON - CALGARY



VEGAS - DALLAS

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 31 23 7 1 47 TORONTO MAPLE LEAFS 30 20 9 1 41 BUFFALO SABRES 30 17 9 4 38 WASHINGTON CAPITALS 29 17 9 3 37 COLUMBUS BLUE JACKETS 29 16 11 2 34 BOSTON BRUINS 29 15 10 4 34 MONTREAL CANADIENS 29 14 10 5 33 NEW YORK ISLANDERS 28 14 11 3 31 --------------------------------------- NEW YORK RANGERS 29 14 12 3 31 PITTSBURGH PENGUINS 28 12 10 6 30 CAROLINA HURRICANES 28 13 11 4 30 DETROIT RED WINGS 30 13 13 4 30 OTTAWA SENATORS 30 13 14 3 29 FLORIDA PANTHERS 28 11 11 6 28 PHILADELPHIA FLYERS 27 12 12 3 27 NEW JERSEY DEVILS 27 10 12 5 25

Zahodna konferenca:

CALGARY FLAMES 30 19 9 2 40 NASHVILLE PREDATORS 30 19 10 1 39 COLORADO AVALANCHE 30 17 8 5 39 WINNIPEG JETS 28 17 9 2 36 DALLAS STARS 29 16 10 3 35 SAN JOSE SHARKS 31 15 11 5 35 ANAHEIM DUCKS 31 15 11 5 35 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 31 16 14 1 33 --------------------------------------- MINNESOTA WILD 29 15 12 2 32 EDMONTON OILERS 29 15 12 2 32 ARIZONA COYOTES 28 13 13 2 28 VANCOUVER CANUCKS 31 12 16 3 27 ST. LOUIS BLUES 27 10 13 4 24 LOS ANGELES KINGS 30 11 18 1 23 CHICAGO BLACKHAWKS 30 9 16 5 23

M. R.