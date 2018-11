Anže Kopitar je v 20:51 igre sprožil le en strel, a tega v prazen gol za končnih 2:0. Zato je AK11 bolj blestel v obrambnih nalogah, ukradel je 3 ploščke, blokiral en strel in dobil 11 od 21 bulijev. Foto: AP Jonathan Quick in Jack Cambell sta poškodovana, Peter Budaj pa je zbolel, tako da se je v vratih znašel četrti vratar - novinec Cal Petersen. Foto: AP Dodaj v

Kopitar potrdil zmago Kraljev, kar je trenerja "not" stalo službe

Po četrtini sezone 9 točk zaostanka za območjem končnice

20. november 2018 ob 07:36

St. Louis - MMC RTV SLO

Zadnji klub NHL-a Los Angeles je turnejo treh tekem po ameriškem srednjem zahodu zaključil z drugo zmago. Z 2:0, končni izid je postavil Anže Kopitar, so Kralji premagali St. Louis. Davek je plačal trener Mike Yeo, ki so ga odpustili takoj po tekmi.

Šlo je namreč za derbi dna lestvic Lige NHL in Zahodne konference, tako "note" kot Kralji pa so veliko razočaranje sezone 2018/19. Prvi gol na tekmi je padel v 2. tretjini, ko je bil v 29. minuti iz protinapada uspešen novinec Matt Luff. 21-letni Kanadčan je igral šesto tekmo NHL-a, Glavni junak sedme zmago Los Angelesa je bil novinec v vratih Calvin Peterson, ki je z 29 obrambami zaklenil vrata in vpisal svoj prvi shutout na najvišjem nivoju.

Četrti vratar izkorišča priložnost

"Najboljša tekma v življenju. Da ti na takšnem nivoju tako hitro uspe "shutout", je res velika nagrada za vse delo in treninge," je bil presrečen 24-letni Američan, ki si je kalil na sloviti univerzi Notre Dame, zdaj pa je zagrabil priložnost ob poškodbah in boleznih prvih treh vratarjev LAK-a. Petersen je v štirih dneh branil na vseh treh tekmah turneje, prvo zmago je po "loteriji" zabeležil proti Chicagu.

Šesti gol Kopitarja, a LAK ostaja zadnji

Piko na i je pol minute pred koncem postavil gostujoči kapetan. Dustin Brown je ukradel plošček in ga podal slovenskemu centru, ki je iz sredine igrišča suvereno zatresel mrežo izpraznjenega gola. Šesti gol za Kopitarja, ki ima skupaj s še vedno samo tremi podajami zdaj 9 točk na 19 tekmah sezone.

Los Angeles ostaja zadnji na Pacifiku, Zahodu in celotni ligi, a se je predzadnjemu St. Louisu približal na dve točki. Ob poraznih predstavah Bluesov se je vodstvo takoj po tekmi odločilo za trenersko menjavo. Mike Yeo je bil nemudoma odpuščen, potem ko so "note" že 143 minut brez doseženega gola, mesta za končnico pa po prvi četrtini sezone bežijo za 7 točk (Los Angelesu že za 9 točk!).

Eichel in Eller junaka podaljškov

Od devetih ponedeljkovih tekem sta se dve zavlekli v podaljšek. Kapetan Sabelj Jack Eichel je odločil dodatek pri Pittsburghu in poskrbel za šesto zaporedno zmago Buffala (*5:4), medtem ko so Pingvini doživeli četrti poraz po vrsti. Ob igri 3 na 3 je srečanje odločil tudi Washington na gostovanju pri Montrealu. Junak zmage s 5:4 je bil Lars Eller, med tekmo je že 14. gol sezone dosegel kapetan Capitalsov Aleksander Ovečkin,



Tekme 19. novembra:

ST. LOUIS - LOS ANGELES

0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Luff 29., Kopitar 60.





TORONTO - COLUMBUS 4:2

NY RANGERS - DALLAS 2:1

PITTSBURGH - BUFFALO 4:5 - v podaljšku

MONTREAL - WASHINGTON 4:5 - v podaljšku



OTTAWA - FLORIDA 5:7

NASHVILLE - TAMPA BAY 3:2

CALGARY - VEGAS 7:2

VANCOUVER - WINNIPEG 3:6



Tekma 20. novembra:

SAN JOSE - EDMONTON

VZHODNA KONFERENCA T Z P PK To TORONTO MAPLE LEAFS 21 15 6 0 30 TAMPA BAY LIGHTNING 21 14 6 1 29 BUFFALO SABRES 21 13 6 2 28 COLUMBUS BLUE JACKETS 21 12 7 2 26 MONTREAL CANADIENS 21 11 6 4 26 BOSTON BRUINS 20 11 6 3 25 NEW YORK RANGERS 21 11 8 2 24 WASHINGTON CAPITALS 20 10 7 3 23 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 19 10 7 2 22 CAROLINA HURRICANES 20 9 8 3 21 OTTAWA SENATORS 21 9 9 3 21 PHILADELPHIA FLYERS 20 9 9 2 20 DETROIT RED WINGS 20 9 9 2 20 FLORIDA PANTHERS 18 8 7 3 19 NEW JERSEY DEVILS 19 8 9 2 18 PITTSBURGH PENGUINS 19 7 8 4 18 ZAHODNA KONFERENCA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 21 15 5 1 31 WINNIPEG JETS 19 12 5 2 26 MINNESOTA WILD 21 12 7 2 26 CALGARY FLAMES 21 12 8 1 25 SAN JOSE SHARKS 21 11 7 3 25 COLORADO AVALANCHE 20 10 6 4 24 DALLAS STARS 21 11 8 2 24 VANCOUVER CANUCKS 23 10 11 2 22 ------------------------------------- CHICAGO BLACKHAWKS 21 8 8 5 21 ANAHEIM DUCKS 22 8 9 5 21 ARIZONA COYOTES 19 9 9 1 19 EDMONTON OILERS 20 9 10 1 19 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 22 9 12 1 19 ST. LOUIS BLUES 19 7 9 3 17 LOS ANGELES KINGS 20 7 12 1 15

