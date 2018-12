Vragi so si dali duška in s 6:3 premagali Kralje, a finalista Stanleyjevega pokala iz leta 2012 sta zdaj prikovana na dnu Zahoda in Vzhoda. Foto: Reuters Lani je bil Kopitar tretji v glasovanju za MVP lovoriko Hart, ki jo je na koncu osvojil Taylor Hall. V obračunu zadnjeuvrščenih moštev konferenc je bil uspešnejši Hall, ki je za zmago Vragov podelil 3 podaje. Foto: Reuters Najnevarnejši novinec sezone Elias Pettersson je takole matiral Pekko Rinneja pri izvajanju kazenskega strela sredi tekme za 4:1. Vancouver je s 5:3 ugnali vodilno moštvo Zahoda Nashville. Foto: Reuters Dodaj v

Kralji doma izgubili še derbi dna Lige NHL

Detroit v podaljšku pokvaril vrnitev Nylanderja v postavo Toronta

7. december 2018 ob 07:45

Los Angeles - MMC RTV SLO

Najslabša ekipa Zahoda Los Angeles je v domačem Staples Centru gostila najslabšo ekipo Vzhoda New Jersey. Boj z dna Lige NHL so s 6:3 dobili Vragi, domači navijači pa so Kralje s kapetanom Anžetom Kopitarjem z ledu pospremili z glasnimi žvižgi.

Kapetan Kraljev Anže Kopitar je v kar 23:25 minute igre ostal brez točke, v statistiko je vpisal tri neuspešne strele v okvir vrat, ob tem je izgubil 3 plošček, pri sodniških metih pa je bil 52-odstoten (16/31), tekmo pa je končal z -2 razmerjem. Kopitar je daleč od lanske forme, ko je bil s statistično najuspešnejšo sezono uradno tretji najboljši hokejist rednega dela. Sicer je najučinkovitejši Kralj, a z vsega 18 točkami na 29 tekmah.

V soboto proti Vegasu, ki drži zadnji wild card

"Dosegli smo nekaj golov, a smo dopustili preveč priložnosti, strelov in golov. Ko grede stvari narobe, tudi odbitki ne gredo v tvojo smer," je po tekmi za Fox Sports West poklapano pripovedoval kapetan Kopitar. LAK je doživel 11 porazov na 17 domačih tekmah sezone, z vsega 62 doseženimi goli pa so tudi daleč najmanj nevarno moštvo lige.

Naslednja tekma Los Angeles čaka v soboto, ko bodo prav tako doma gostili prebujene podprvake iz Vegasa, ki so nocoj s 4:3 odpravili porazni Chicago. Vegas sicer ravno zaseda zadnji, drugi, wild card Zahoda, pri čemer ima kar 12 točk več od zadnjeuvrščenega Los Angelesa.

Larkin pokvaril Nylanderjevo vrnitev

Ob kar 11 tekmah četrtkovega večera je bil v ospredju klasični dvoboj Toronto - Detroit. Pri Maple Leafsih je prvič v sezoni zaigral pogodbeni upornik William Nylander. Red Wings so pored zadnjo tretjino vodili že s 4:1, a so Torontčani izsilili podaljšek, v katerem pa je udaril prvi center gostov Dylan Larkin. Usodno napako je naredil John Tavares, plošček je prestregel Gustav Nyquist, ki je z izjemno podajo v ogenj poslal mladega Američana, ki je solo zaključil z zmagovitim golom (*5:4).

Dodatek je dal zmagovalca še na tekmi Philadelphia - Columbus (3:4*), kjer pa so gostje do zmage prišli že v 10. sekundi podaljška. Prvi napadalec Jacketsov Cam Atkinson je ob ogradi ukradel, zadržal in nato podal plošček na sredino, kjer je osamljeni branilec Seth Jones pokazal, kako je nevaren tudi v napadu.

Vodilno moštvo NHL-a Tampa Bay je s 3:2 premagala Boston, za spremembo je odločila podporna zasedba Strel. Na koncu zmagoviti gol je padel ob številčni podrejenosti, puck je ukradel Anthony Cirelli, ki je s pravim slalomom na koncu matiral Tuukka Raska.

TEKME 7. DECEMBRA

LOS ANGELES - NEW JERSEY 3:6

Leipsic 16., Kempe 27., Clifford 38.; Palmieri 14., 31., Zajac 21., Butcher 33., Hischier 52., Coleman 60.

Kopitar brez točke, 3 streli.

TORONTO - DETROIT 4:5 - v podaljšku

Larkinova mojstrovina v podaljšku

PHILADELPHIA - COLUMBUS 3:4 - v podaljšku

FLORIDA - COLORADO 2:5

PITTSBURGH - NY ISLANDERS 6:2

OTTAWA - MONTREAL 2:5

TAMPA BAY - BOSTON 3:2



CALGARY - MINNESOTA 2:0

ARIZONA - WASHINGTON 2:4

VANCOUVER - NASHVILLE 5:3

VEGAS - CHICAGO 4:3

