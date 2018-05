Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Alex Killorn je takole mojstrsko plošček poslal v mrežo za vodstvo s 3:2. Foto: Reuters Steven Stamkos je po koncu tekme padel v objem vratarju Andreju Vasilevskemu. Foto: Reuters Dodaj v

Nenavadna serija se nadaljuje: še četrta zmaga v gosteh

Odločilni gol zabil Killorn

18. maj 2018 ob 07:53

Washington - MMC RTV SLO

Tudi četrta tekma serije med Washingtonom in Tampo se je končala z zmago gostujoče ekipe, Strele so tako po zmagi s 4:2 izid v seriji izenačile na 2:2.

Tekma se je sicer začela po željah Capitalsov, ki so povedli že v 5. minuti, ko je zadel Dimitrij Orlov. A Tampa se je hitro vrnila in že v 9. minuti po golih Braydna Pointa in Stevena Stamkosa povedla z 2:1. Na začetku druge tretjine je izid poravnal Jevgenij Kuznecov.



Izid je bil dolgo izenačen. Gostitelji so silovito pritiskali, a je njihove napade krotil Andrej Vasilevski (36 obramb). Odločilni trenutek se je zgodil v 52. minuti, ko je Alex Killorn dobil plošček tik pred vrata, nato pa go poslal med nogi Bradna Holtbya. Vse dvome o razpletu je dve sekundi pred koncem razblinil Anthony Cirelli, ki je plošček poslal v prazno mrežo.

Kar 21 minut brez strela na gol

"Ko igralci v polju nimajo ravno najboljše tekme, je zelo pomembno, da takrat v ospredje stopi vratar. Danes je bil Vasilevski res fantastičen," je svojega čuvaja mreže pohvalil trener Tampe Jon Cooper. Njegovi varovanci so bili na trenutke popolnoma v podrejenem položaju, saj 21 minut zapored niso sprožili niti enega strela (od sredine prve do sredine druge tretjine). "Fantje so bili res izčrpani. Bilo je veliko stresa, izgubili smo ritem, a na koncu šteje zmaga," je še dodal Cooper.

Gledalci celo žvižgali

Washington je kar 20 let čakal na uvrstitev v konferenčni finale. Nekaj domačih navijačev je ob koncu uvodne tretjine celo izžvižgalo svoje ljubljence. Ti so imeli namreč med 12. in 20. minuto kar trikrat zapored prednost igralca več, a je bil Vasilevski zbran. Capitalsi imajo v končnici na svojem ledu zelo slabo razmerje zmag in porazov (3-5), precej bolj učinkoviti pa so v gosteh (7-1).

Liga NHL, končnica, konferenčni finale, vzhod:

WASHINGTON - TAMPA BAY 2:2

2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Orlov 5., Kuznecov 26.; Point 6., Stamkos 9., Killorn 52., Cirelli 60.

Obrambe: Holtby 16; Vasilevski 36.

Zahod:

VEGAS - WINNIPEG 2:1

