Vegas na krilih Marchessaulta slavil v Winnipegu

Tretja tekma v noči na četrtek v Las Vegasu

15. maj 2018 ob 08:34

Winnipeg - MMC RTV SLO

Hokejisti Vegasa, novinci v letošnji sezoni Lige NHL, so dobili drugo tekmo finala Zahoda (1:3) in serijo proti Winnipegu izenačili na 1:1. Prvo ime obračuna je bil Jonathan Marchessault.

Gostitelji, ki so prvo tekmo dobili s 4:2, so se tokrat v zaostanku znašli po 13 minutah in 23 sekundah igre, ko je vratarja Connorja Hellebuycka premagal Tomaš Tatar. Dolgoletni član Detroita je po lepi podaji Sheaja Theodora ob drugi vratnici najprej zadel zunanji del mreže, nato pa odbiti plošček nekako le zbezal v gol.

Vodstvo hokejistov iz Nevade je štiri minute pozneje povišal Marchessault. Gostitelji so v srednji tretjini izgubili plošček, Marchessault je sam oddrsal proti vratom, z bekhendom zadel za 0:2 in Bell MTS Place zavil v molk.

Winnipeg, ki v letošnji končnici rešuje kanadsko čast, si je na vse kriplje prizadeval premagati odličnega Vegasovega vratarja Marca Andreja Fleuryja, a je ta svojo mrežo ohranjal nedotaknjeno - vse do 48. minute, ko je v igri z igralcem več - zaradi spotikanja je bil izključen Luca Sbisa - zadel Kyle Connor.

21-letni napadalec je zadel s težkega položaja z leve strani, plošček je v mrežo poslal pod Fleuryjevo pazduho. Veselje navijačev v areni, kot tudi pred areno, se še ni povsem poleglo, ko je znova 'udaril' Marchessult. Tudi tokrat je zadel z bekhendom, z vzporedno podajo mu je priložnost za zadetek ustvaril Reilly Smith. Do konca se izid ni več spremenil.

"Vsakič, ko potrebujemo rezultat, stopimo skupaj in odigramo odlično. Hokejskemu svetu smo danes dokazali, da si zaslužimo biti v finalu Zahoda," je po tekmi dejal Marchessault, ki letos tretjič igra v končnici. Leta 2015 je s Tampa Bayem igral v finalu Stanleyjevega pokala, kjer pa je moral priznati premoč Chicagu (4:2).

Serija se zdaj seli v Las Vegas. Naslednja tekma je na sporedu v noči s srede na četrtek ob 3.00.

Liga NHL, Zahodna konferenca, finale

Druga tekma:

WINNIPEG - VEGAS 1:1

1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Connor 48.; Tatar 14., Marchessault 18., 49.



Obrambe: Hellebuyck 25; Fleury 30.

Liga NHL, Vzhodna konferenca, finale

Tretja tekma, sreda ob 2.00:

WASHIGNTON - TAMPA BAY 2:0

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Mitja Lisjak